بعقد رسمي حتى نهاية الموسم.. "جروس" مدربًا لشالكه الألماني

وقّع نادي شالكه الألماني، اليوم الأحد، مع السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق "فنيًّا"، بعقد رسمي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد حساب شالكه عبر "تويتر" أن جروس وافق على قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة، من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة في الدوري، ومحاولة البقاء هذا الموسم.

وقررت إدارة شالكه في وقت سابق إقالة المدرب مانويل بوم بصفة نهائية، بسبب سوء النتائج، ليحل جروس مكانه مع بداية عام 2021.