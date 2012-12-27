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بعقد رسمي حتى نهاية الموسم.. "جروس" مدربًا لشالكه الألماني

وقّع نادي شالكه الألماني، اليوم الأحد، مع السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق "فنيًّا"، بعقد رسمي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد حساب شالكه عبر "تويتر" أن جروس وافق على قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة، من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة في الدوري، ومحاولة البقاء هذا الموسم.

وقررت إدارة شالكه في وقت سابق إقالة المدرب مانويل بوم بصفة نهائية، بسبب سوء النتائج، ليحل جروس مكانه مع بداية عام 2021.

نادي شالكه الألماني كريستيان جروس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعقد رسمي حتى نهاية الموسم.. "جروس" مدربًا لشالكه الألماني
سبق

وقّع نادي شالكه الألماني، اليوم الأحد، مع السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق "فنيًّا"، بعقد رسمي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد حساب شالكه عبر "تويتر" أن جروس وافق على قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة، من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة في الدوري، ومحاولة البقاء هذا الموسم.

وقررت إدارة شالكه في وقت سابق إقالة المدرب مانويل بوم بصفة نهائية، بسبب سوء النتائج، ليحل جروس مكانه مع بداية عام 2021.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
07:35 PM

بعقد رسمي حتى نهاية الموسم.. "جروس" مدربًا لشالكه الألماني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع نادي شالكه الألماني، اليوم الأحد، مع السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق "فنيًّا"، بعقد رسمي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد حساب شالكه عبر "تويتر" أن جروس وافق على قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة، من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة في الدوري، ومحاولة البقاء هذا الموسم.

وقررت إدارة شالكه في وقت سابق إقالة المدرب مانويل بوم بصفة نهائية، بسبب سوء النتائج، ليحل جروس مكانه مع بداية عام 2021.

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