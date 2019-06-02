ألبانيا.. هيئة تدريس "الجامع الجديد" تثمّن جهود القيادة في دعم تعليم القرآن

فيما أثنى مديرها على ما تُقدمه "الشؤون الإسلامية" من برامج بعدد من دول العالم

ثمّن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مدرسة الجامع الجديد في مدينة كومبينات بجمهورية ألبانيا، الجهودَ التي تقوم بها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبمتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في دعم وتهيئة كل السبل لتعليم الناشئة، القرآن الكريم في جمهورية ألبانيا.

‎وأثنى مدير المدرسة "شبتيم رحمان سراناي" على الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بدعم المدرسة ومتابعة أعمالها من خلال دعاة الوزارة المتواجدين في ألبانيا.

يُذكر أن الشؤون الإسلامية، أطلقت عددًا من البرامج التي تنفذها في عدد من دول العالم؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ومن بينها دولة ألبانيا.