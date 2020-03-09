النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قمة مرتقبة تجمع الأهلي والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة

تقام غداً الثلاثاء أقوى مواجهات الدوري الممتاز للكرة الطائرة وهي مقدمة من الأسبوع الـ 21 تجمع قطبي المنطقة الغربية الأهلي والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة 3 عصراً .

الأهلي في الصدارة

يدخل الأهلي اللقاء وهو متصدر ترتيب المسابقة 54 نقطة وبات قريباً من تحقيق اللقب بعد المستويات والنتائج التي حققها في ظل تراجع منافسه الهلال الذي تلقى هزيمتين متتاليتين من الأتحاد والترجي، ويدخل الاتحاد اللقاء ورصيده 47 نقطة في المركز الثاني، ويتوقع أن تشهد المباراة الندية والإثارة لما يملكه الفريقان من الإمكانيات والعناصر وسيواجه الأهلي خصماً قوياً بعد المستويات التي قدّمها الفريق الاتحادي في المباريات السابقة.

يُذكر أن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت لمصلحة الأهلي 3/0.

القمة بدون جمهور

حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق تعليق الحضور الجماهيري عن جميع الأنشطة الرياضية لذلك لن تتمكن الجماهير من حضور المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والاتحاد وذلك حسب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات أنتشار فيروس "كورونا" الجديد (19 - COVID) وذلك حرصا ًمنها على سلامة الجميع.

الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قمة مرتقبة تجمع الأهلي والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة
سبق

تقام غداً الثلاثاء أقوى مواجهات الدوري الممتاز للكرة الطائرة وهي مقدمة من الأسبوع الـ 21 تجمع قطبي المنطقة الغربية الأهلي والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة 3 عصراً .

الأهلي في الصدارة

يدخل الأهلي اللقاء وهو متصدر ترتيب المسابقة 54 نقطة وبات قريباً من تحقيق اللقب بعد المستويات والنتائج التي حققها في ظل تراجع منافسه الهلال الذي تلقى هزيمتين متتاليتين من الأتحاد والترجي، ويدخل الاتحاد اللقاء ورصيده 47 نقطة في المركز الثاني، ويتوقع أن تشهد المباراة الندية والإثارة لما يملكه الفريقان من الإمكانيات والعناصر وسيواجه الأهلي خصماً قوياً بعد المستويات التي قدّمها الفريق الاتحادي في المباريات السابقة.

يُذكر أن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت لمصلحة الأهلي 3/0.

القمة بدون جمهور

حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق تعليق الحضور الجماهيري عن جميع الأنشطة الرياضية لذلك لن تتمكن الجماهير من حضور المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والاتحاد وذلك حسب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات أنتشار فيروس "كورونا" الجديد (19 - COVID) وذلك حرصا ًمنها على سلامة الجميع.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:46 PM

قمة مرتقبة تجمع الأهلي والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
676

تقام غداً الثلاثاء أقوى مواجهات الدوري الممتاز للكرة الطائرة وهي مقدمة من الأسبوع الـ 21 تجمع قطبي المنطقة الغربية الأهلي والاتحاد على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة 3 عصراً .

الأهلي في الصدارة

يدخل الأهلي اللقاء وهو متصدر ترتيب المسابقة 54 نقطة وبات قريباً من تحقيق اللقب بعد المستويات والنتائج التي حققها في ظل تراجع منافسه الهلال الذي تلقى هزيمتين متتاليتين من الأتحاد والترجي، ويدخل الاتحاد اللقاء ورصيده 47 نقطة في المركز الثاني، ويتوقع أن تشهد المباراة الندية والإثارة لما يملكه الفريقان من الإمكانيات والعناصر وسيواجه الأهلي خصماً قوياً بعد المستويات التي قدّمها الفريق الاتحادي في المباريات السابقة.

يُذكر أن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت لمصلحة الأهلي 3/0.

القمة بدون جمهور

حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق تعليق الحضور الجماهيري عن جميع الأنشطة الرياضية لذلك لن تتمكن الجماهير من حضور المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والاتحاد وذلك حسب توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات أنتشار فيروس "كورونا" الجديد (19 - COVID) وذلك حرصا ًمنها على سلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,178
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,264

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة