النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنجاز طبي بـ"عسير المركزي".. تشخيص حالة نادرة لطفل الـ14 عاماً

مرض يُدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي

تمكّن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً تم تنويمه بسبب أعراض تنفسية وانخفاض الأكسجين، حيث تم تنويمه في قسم العناية المركزة، ووضعه ‏على جهاز التنفس الصناعي، ونجح الفريق الطبي في تشخيص الحالة، حيث تبين من خلال الفحوصات تشخيص المريض بمرض نادر جداً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله عسيري استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى أن هذا المرض يدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي، وهو مرض نادر جداً، وعادة يصيب الأشخاص ما بين عمر الثلاثين والأربعين سنة، ونادراً ما يصيب الأشخاص دون سن العشرين سنة، حيث لم يسجل علمياً إلا ثلاث عشرة حالة، ويتميز المرض تراكم غير طبيعي للبروتينات الشحمية داخل الحويصلات الهوائية مما يؤدي إلى فشل تنفسي ونقص في الأكسجين.

‏وأضاف الدكتور "عسيري" أنه تم تقديم العلاج اللازم وخروج المريض بصحة جيدة ولله الحمد، وسيتم تحويله إلى مراكز متقدمة لاستكمال علاج مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنجاز طبي بـ"عسير المركزي".. تشخيص حالة نادرة لطفل الـ14 عاماً
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً تم تنويمه بسبب أعراض تنفسية وانخفاض الأكسجين، حيث تم تنويمه في قسم العناية المركزة، ووضعه ‏على جهاز التنفس الصناعي، ونجح الفريق الطبي في تشخيص الحالة، حيث تبين من خلال الفحوصات تشخيص المريض بمرض نادر جداً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله عسيري استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى أن هذا المرض يدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي، وهو مرض نادر جداً، وعادة يصيب الأشخاص ما بين عمر الثلاثين والأربعين سنة، ونادراً ما يصيب الأشخاص دون سن العشرين سنة، حيث لم يسجل علمياً إلا ثلاث عشرة حالة، ويتميز المرض تراكم غير طبيعي للبروتينات الشحمية داخل الحويصلات الهوائية مما يؤدي إلى فشل تنفسي ونقص في الأكسجين.

‏وأضاف الدكتور "عسيري" أنه تم تقديم العلاج اللازم وخروج المريض بصحة جيدة ولله الحمد، وسيتم تحويله إلى مراكز متقدمة لاستكمال علاج مثل هذه الحالات.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
06:41 PM

إنجاز طبي بـ"عسير المركزي".. تشخيص حالة نادرة لطفل الـ14 عاماً

مرض يُدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
4,303

تمكّن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً تم تنويمه بسبب أعراض تنفسية وانخفاض الأكسجين، حيث تم تنويمه في قسم العناية المركزة، ووضعه ‏على جهاز التنفس الصناعي، ونجح الفريق الطبي في تشخيص الحالة، حيث تبين من خلال الفحوصات تشخيص المريض بمرض نادر جداً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله عسيري استشاري الأمراض الصدرية بالمستشفى أن هذا المرض يدعى الداء البروتيني السنخي الرئوي المناعي الذاتي، وهو مرض نادر جداً، وعادة يصيب الأشخاص ما بين عمر الثلاثين والأربعين سنة، ونادراً ما يصيب الأشخاص دون سن العشرين سنة، حيث لم يسجل علمياً إلا ثلاث عشرة حالة، ويتميز المرض تراكم غير طبيعي للبروتينات الشحمية داخل الحويصلات الهوائية مما يؤدي إلى فشل تنفسي ونقص في الأكسجين.

‏وأضاف الدكتور "عسيري" أنه تم تقديم العلاج اللازم وخروج المريض بصحة جيدة ولله الحمد، وسيتم تحويله إلى مراكز متقدمة لاستكمال علاج مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة