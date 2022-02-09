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الجامعة السعودية الإلكترونية: إقامة ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني

بهدف مناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من التقنيات المبتكرة

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية إقامة ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL" 21 – 23 فبراير، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهدف مناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الإلكتروني عبر التقنيات المبتكرة باستضافة أبرز قادة التعليم والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي حاجة المؤسسات التعليمية إلى التكيف في مواجهة التحديات من خلال الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية التي تشكل مستقبل التعليم والتدريب.

ويناقش الملتقى، الذي يحضره صناع القرار والمؤثرون وخبراء التقنية، أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والابتكارات والأنماط الحديثة المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز تبادل المعرفة بمساندة الأكاديميين على اكتشاف التغيرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب، سعيًا إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والإبداعية في مجال التعلم الإلكتروني، إضافة إلى مراجعة وتقييم منهجيات التعلم الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيق التعلم الإلكتروني.

ويهدف الملتقى إلى إنشاء منصة علمية تسهم في توفير تعليم عالي الجودة يمكن الوصول إليه على نطاق واسع لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز تبادل المعرفة واكتشاف التطورات المهمة القادمة في التعلم الإلكتروني، وتطوير مهارات ومعارف المعلمين لتعزيز وتسريع التحول الرقمي للتعلم الإلكتروني، وجلب وجهات نظر ودوافع جديدة لابتكار التعلم الإلكتروني.

ودعت الجامعة المهتمين بحضور الملتقى والمشاركة فيه إلى التسجيل عبر الرابط: https://gtel.sa/virtual/ar/registration/.

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الجامعة السعودية الإلكترونية: إقامة ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني
سبق

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية إقامة ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL" 21 – 23 فبراير، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهدف مناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الإلكتروني عبر التقنيات المبتكرة باستضافة أبرز قادة التعليم والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي حاجة المؤسسات التعليمية إلى التكيف في مواجهة التحديات من خلال الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية التي تشكل مستقبل التعليم والتدريب.

ويناقش الملتقى، الذي يحضره صناع القرار والمؤثرون وخبراء التقنية، أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والابتكارات والأنماط الحديثة المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز تبادل المعرفة بمساندة الأكاديميين على اكتشاف التغيرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب، سعيًا إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والإبداعية في مجال التعلم الإلكتروني، إضافة إلى مراجعة وتقييم منهجيات التعلم الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيق التعلم الإلكتروني.

ويهدف الملتقى إلى إنشاء منصة علمية تسهم في توفير تعليم عالي الجودة يمكن الوصول إليه على نطاق واسع لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز تبادل المعرفة واكتشاف التطورات المهمة القادمة في التعلم الإلكتروني، وتطوير مهارات ومعارف المعلمين لتعزيز وتسريع التحول الرقمي للتعلم الإلكتروني، وجلب وجهات نظر ودوافع جديدة لابتكار التعلم الإلكتروني.

ودعت الجامعة المهتمين بحضور الملتقى والمشاركة فيه إلى التسجيل عبر الرابط: https://gtel.sa/virtual/ar/registration/.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:30 PM

الجامعة السعودية الإلكترونية: إقامة ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني

بهدف مناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من التقنيات المبتكرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية إقامة ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL" 21 – 23 فبراير، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهدف مناقشة وتقديم أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الإلكتروني عبر التقنيات المبتكرة باستضافة أبرز قادة التعليم والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي حاجة المؤسسات التعليمية إلى التكيف في مواجهة التحديات من خلال الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية التي تشكل مستقبل التعليم والتدريب.

ويناقش الملتقى، الذي يحضره صناع القرار والمؤثرون وخبراء التقنية، أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والابتكارات والأنماط الحديثة المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، كما يعزز تبادل المعرفة بمساندة الأكاديميين على اكتشاف التغيرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب، سعيًا إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة والإبداعية في مجال التعلم الإلكتروني، إضافة إلى مراجعة وتقييم منهجيات التعلم الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيق التعلم الإلكتروني.

ويهدف الملتقى إلى إنشاء منصة علمية تسهم في توفير تعليم عالي الجودة يمكن الوصول إليه على نطاق واسع لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز تبادل المعرفة واكتشاف التطورات المهمة القادمة في التعلم الإلكتروني، وتطوير مهارات ومعارف المعلمين لتعزيز وتسريع التحول الرقمي للتعلم الإلكتروني، وجلب وجهات نظر ودوافع جديدة لابتكار التعلم الإلكتروني.

ودعت الجامعة المهتمين بحضور الملتقى والمشاركة فيه إلى التسجيل عبر الرابط: https://gtel.sa/virtual/ar/registration/.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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