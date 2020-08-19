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فيديو.. "كفاءة" تحدد 3 خطوات لضمان توفير استهلاك المكيف

تفاصيل صغيرة وبسيطة توفر الكثير من الطاقة

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن مراعاة تفاصيل صغيرة وبسيطة توفر الكثير من الطاقة، خصوصًا في المكيفات بصفتها الأعلى استهلاكًا بين الأجهزة المنزلية.

وأصدر المركز دليل شراء المكيف الذي يساهم في معرفة الأكثر كفاءة والأوفر لك، وبالتالي "مكيفك يفزع لك"؛ حيث يحتوي الدليل على ثلاث خطوات رئيسية: الأولى اختيار سعة المكيف، ثم بطاقة كفاءة الطاقة، وأخيرًا تطبيق تأكد.

ويستطيع المشتري معرفة السعة من خلال موقع كفاءة الطاقة؛ حيث يفيده بالمناسب من خلال مساحة الغرفة وعدد الأشخاص، وأيضًا معرفة المكيف الأفضل والبرودة المناسبة لسعة الغرفة والموفر لاستهلاك الطاقة.

كما أن بطاقة كفاءة الطاقة تساهم في معرفة الأعلى كفاءة والموفر في استهلاك الطاقة، وتتدرج مستويات كفاءة الطاقة من الأخضر الأعلى كفاءة إلى الأحمر الأقل كفاءة وبترتيب الحروف الأبجدية.

وأخيرًا تطبيق "تأكد" يتيح للمستهلك معرفة صحة معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع "الباركود" حيث يخبرك بمطابقة البيانات من عدمها.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "كفاءة" تحدد 3 خطوات لضمان توفير استهلاك المكيف
سبق

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن مراعاة تفاصيل صغيرة وبسيطة توفر الكثير من الطاقة، خصوصًا في المكيفات بصفتها الأعلى استهلاكًا بين الأجهزة المنزلية.

وأصدر المركز دليل شراء المكيف الذي يساهم في معرفة الأكثر كفاءة والأوفر لك، وبالتالي "مكيفك يفزع لك"؛ حيث يحتوي الدليل على ثلاث خطوات رئيسية: الأولى اختيار سعة المكيف، ثم بطاقة كفاءة الطاقة، وأخيرًا تطبيق تأكد.

ويستطيع المشتري معرفة السعة من خلال موقع كفاءة الطاقة؛ حيث يفيده بالمناسب من خلال مساحة الغرفة وعدد الأشخاص، وأيضًا معرفة المكيف الأفضل والبرودة المناسبة لسعة الغرفة والموفر لاستهلاك الطاقة.

كما أن بطاقة كفاءة الطاقة تساهم في معرفة الأعلى كفاءة والموفر في استهلاك الطاقة، وتتدرج مستويات كفاءة الطاقة من الأخضر الأعلى كفاءة إلى الأحمر الأقل كفاءة وبترتيب الحروف الأبجدية.

وأخيرًا تطبيق "تأكد" يتيح للمستهلك معرفة صحة معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع "الباركود" حيث يخبرك بمطابقة البيانات من عدمها.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
05:38 PM

فيديو.. "كفاءة" تحدد 3 خطوات لضمان توفير استهلاك المكيف

تفاصيل صغيرة وبسيطة توفر الكثير من الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن مراعاة تفاصيل صغيرة وبسيطة توفر الكثير من الطاقة، خصوصًا في المكيفات بصفتها الأعلى استهلاكًا بين الأجهزة المنزلية.

وأصدر المركز دليل شراء المكيف الذي يساهم في معرفة الأكثر كفاءة والأوفر لك، وبالتالي "مكيفك يفزع لك"؛ حيث يحتوي الدليل على ثلاث خطوات رئيسية: الأولى اختيار سعة المكيف، ثم بطاقة كفاءة الطاقة، وأخيرًا تطبيق تأكد.

ويستطيع المشتري معرفة السعة من خلال موقع كفاءة الطاقة؛ حيث يفيده بالمناسب من خلال مساحة الغرفة وعدد الأشخاص، وأيضًا معرفة المكيف الأفضل والبرودة المناسبة لسعة الغرفة والموفر لاستهلاك الطاقة.

كما أن بطاقة كفاءة الطاقة تساهم في معرفة الأعلى كفاءة والموفر في استهلاك الطاقة، وتتدرج مستويات كفاءة الطاقة من الأخضر الأعلى كفاءة إلى الأحمر الأقل كفاءة وبترتيب الحروف الأبجدية.

وأخيرًا تطبيق "تأكد" يتيح للمستهلك معرفة صحة معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع "الباركود" حيث يخبرك بمطابقة البيانات من عدمها.

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