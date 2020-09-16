من خفيفة لغزيرة.. هنا توقعات الحصيني لهطولات اليوم وليلة الخميس
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها)، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة، وأجزاء من الإمارات).
من خفيفة لغزيرة.. هنا توقعات الحصيني لهطولات اليوم وليلة الخميس
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-16
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها)، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة، وأجزاء من الإمارات).
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:33 AM
من خفيفة لغزيرة.. هنا توقعات الحصيني لهطولات اليوم وليلة الخميس
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية من مرتفعاتها)، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران، وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة، وأجزاء من الإمارات).