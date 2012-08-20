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في 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 23006 إصابات جديدة و850 وفاة بكورونا

سجّلت المكسيك 23006 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و175211.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، أن البلاد سجّلت أيضاً 850 وفاة بالفيروس؛ لترتفع الوفيات إجمالاً إلى 251319، غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الإصابات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

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في 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 23006 إصابات جديدة و850 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت المكسيك 23006 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و175211.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، أن البلاد سجّلت أيضاً 850 وفاة بالفيروس؛ لترتفع الوفيات إجمالاً إلى 251319، غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الإصابات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
01:21 PM

في 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 23006 إصابات جديدة و850 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المكسيك 23006 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و175211.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، أن البلاد سجّلت أيضاً 850 وفاة بالفيروس؛ لترتفع الوفيات إجمالاً إلى 251319، غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الإصابات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

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