النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يهبط جراء مخاوف الطلب.. ومزيج برنت فوق الــ35 دولارًا للبرميل

هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5%

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا، في حين فاقمت التوترات الأمريكية الصينية المعنويات السلبية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتًا، ما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولارًا للبرميل.

وفي الولايات المتحدة؛ حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب، المعنويات ولكن المحللين حذّروا من أن التعافي يبدو هشًّا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

ووفق "رويترز" قال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة: "التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبًا من منازلهم".

وتَوَقّع بعض المحللين والبنوك توازنًا في سوق النفط في يونيو حزيران؛ ولكن مجموعة أوراسيا تقول: إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

وأضافت في مذكرة: "ثمة خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل".

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط يهبط جراء مخاوف الطلب.. ومزيج برنت فوق الــ35 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا، في حين فاقمت التوترات الأمريكية الصينية المعنويات السلبية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتًا، ما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولارًا للبرميل.

وفي الولايات المتحدة؛ حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب، المعنويات ولكن المحللين حذّروا من أن التعافي يبدو هشًّا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

ووفق "رويترز" قال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة: "التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبًا من منازلهم".

وتَوَقّع بعض المحللين والبنوك توازنًا في سوق النفط في يونيو حزيران؛ ولكن مجموعة أوراسيا تقول: إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

وأضافت في مذكرة: "ثمة خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:31 AM

النفط يهبط جراء مخاوف الطلب.. ومزيج برنت فوق الــ35 دولارًا للبرميل

هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,646

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا، في حين فاقمت التوترات الأمريكية الصينية المعنويات السلبية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتًا، ما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولارًا للبرميل.

وفي الولايات المتحدة؛ حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب، المعنويات ولكن المحللين حذّروا من أن التعافي يبدو هشًّا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

ووفق "رويترز" قال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة: "التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبًا من منازلهم".

وتَوَقّع بعض المحللين والبنوك توازنًا في سوق النفط في يونيو حزيران؛ ولكن مجموعة أوراسيا تقول: إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

وأضافت في مذكرة: "ثمة خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,638

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة