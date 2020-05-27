النفط يهبط جراء مخاوف الطلب.. ومزيج برنت فوق الــ35 دولارًا للبرميل

هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5%

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا، في حين فاقمت التوترات الأمريكية الصينية المعنويات السلبية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتًا، ما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتًا ما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولارًا للبرميل.

وفي الولايات المتحدة؛ حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب، المعنويات ولكن المحللين حذّروا من أن التعافي يبدو هشًّا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

ووفق "رويترز" قال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة: "التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبًا من منازلهم".

وتَوَقّع بعض المحللين والبنوك توازنًا في سوق النفط في يونيو حزيران؛ ولكن مجموعة أوراسيا تقول: إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

وأضافت في مذكرة: "ثمة خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل".