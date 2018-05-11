النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند

وزعت مئات من وجبات الإفطار هناك

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك.

وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين.

من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند
سبق

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك.

وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين.

من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
05:31 PM

"الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند

وزعت مئات من وجبات الإفطار هناك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك.

وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين.

من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,057
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,320
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة