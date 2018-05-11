نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك. وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين. من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك.

"الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك.



وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين.



من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:31 PM

"الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند وزعت مئات من وجبات الإفطار هناك





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نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك.



وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين.



من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك.