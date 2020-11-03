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تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ينبع غدًا

لمدة يوم واحد.. ومن التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء

يبدأ غدًا الأربعاء تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في محافظة ينبع لمدة يوم واحد، وذلك في نادي المجد على طريق الملك عبدالعزيز. وستبدأ الفرق استقبال الراغبين في المشاركة في مسابقتَي الملواح والمزاين من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى جدة في مركز النادر للصقور يومَي السادس والسابع من نوفمبر الجاري، ثم القصيم بمركز النايفة للصقور يومَي الثامن والتاسع، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

وأوضح نادي الصقور السعودي أن أنواع الصقور المسموح بتسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي (الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير)، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين: (حر من حر "فرخ ـ قرناس"، وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود/ أدهم "قرناس"، وحر إنتاج محلي "فرخ").


الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ينبع غدًا
سبق

يبدأ غدًا الأربعاء تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في محافظة ينبع لمدة يوم واحد، وذلك في نادي المجد على طريق الملك عبدالعزيز. وستبدأ الفرق استقبال الراغبين في المشاركة في مسابقتَي الملواح والمزاين من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى جدة في مركز النادر للصقور يومَي السادس والسابع من نوفمبر الجاري، ثم القصيم بمركز النايفة للصقور يومَي الثامن والتاسع، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

وأوضح نادي الصقور السعودي أن أنواع الصقور المسموح بتسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي (الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير)، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين: (حر من حر "فرخ ـ قرناس"، وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود/ أدهم "قرناس"، وحر إنتاج محلي "فرخ").


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:51 PM

تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ينبع غدًا

لمدة يوم واحد.. ومن التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ غدًا الأربعاء تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في محافظة ينبع لمدة يوم واحد، وذلك في نادي المجد على طريق الملك عبدالعزيز. وستبدأ الفرق استقبال الراغبين في المشاركة في مسابقتَي الملواح والمزاين من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى جدة في مركز النادر للصقور يومَي السادس والسابع من نوفمبر الجاري، ثم القصيم بمركز النايفة للصقور يومَي الثامن والتاسع، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

وأوضح نادي الصقور السعودي أن أنواع الصقور المسموح بتسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي (الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير)، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين: (حر من حر "فرخ ـ قرناس"، وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود/ أدهم "قرناس"، وحر إنتاج محلي "فرخ").


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