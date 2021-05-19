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إجراء 186 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بحائل

قال: بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً

أجرى مركز القلب بحائل 186 عملية قسطرة قلبية، إضافةً إلى إجراء 7 عمليات قلب مفتوح، وذلك خلال شهر أبريل 2021م، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.

كما قدّم المركز خدماته الصحية خلال الفترة نفسها لعدد 6000 مستفيد، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً، وعدد المنوّمين بالمركز 203 مرضى، وعدد فحوصات الإيكو 501 فحص.

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إجراء 186 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بحائل
سبق

أجرى مركز القلب بحائل 186 عملية قسطرة قلبية، إضافةً إلى إجراء 7 عمليات قلب مفتوح، وذلك خلال شهر أبريل 2021م، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.

كما قدّم المركز خدماته الصحية خلال الفترة نفسها لعدد 6000 مستفيد، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً، وعدد المنوّمين بالمركز 203 مرضى، وعدد فحوصات الإيكو 501 فحص.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:39 PM

إجراء 186 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بحائل

قال: بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أجرى مركز القلب بحائل 186 عملية قسطرة قلبية، إضافةً إلى إجراء 7 عمليات قلب مفتوح، وذلك خلال شهر أبريل 2021م، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.

كما قدّم المركز خدماته الصحية خلال الفترة نفسها لعدد 6000 مستفيد، فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 1533 مراجعاً، وعدد المنوّمين بالمركز 203 مرضى، وعدد فحوصات الإيكو 501 فحص.

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