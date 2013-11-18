النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تأكيدًا على دورها في حماية البيئة.. "زين السعودية" تطلق حملة تشجير روضة أم الشقوق

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها للاستدامة البيئية ومساهمة في مبادرة السعودية الخضراء

انسجامًا مع استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وتماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء"، وتأكيدًا على دورها في حماية البيئة؛ أعلنت زين السعودية عن مبادرة لتشجير وإعادة تأهيل روضة أم الشقوق، بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية. وتؤكد هذه المبادرة التزام زين السعودية بالمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُعَد من أكبر المبادرات العالمية لزيادة الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية.

ومن خلال هذه المبادرة، قام منسوبو زين السعودية بالعمل سويًّا مع المجتمع المحلي ومتطوعي ومتطوعات الجمعية على تنفيذ حملة تشجير موسعة من خلال غرس شتلات داخل الروضة، وبما يؤدي إلى إعادة تأهيل المنتزه بعد عقود من تدهور التربة والغطاء النباتي الخاص بها، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مواقع خلابة للاستجمام والسياحة البيئية، وتحسين مراعي النحل، إلى جانب ما ستُنتجه هذه المبادرة من رفع لمعدل ساعات العمل التطوعي البيئي في المملكة، وغرس هذه الثقافة في أبناء المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للتواصل في زين السعودية ريان بن عبدالله التركي، إلى أن "هذه الحملة تأتي بالتوافق مع استراتيجية زين للاستدامة، والتي تقوم على ٤ ركائز رئيسية لقياس تقدمنا وأهدافنا، وهي: التصدي للتغير المناخي، الشمولية، والريادة الاجتماعية، وتمكين الشباب"، وأضاف: "نفخر في زين السعودية بأن جهودنا في التصدي للتغير المناخي تأتي بالتوافق مع مستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة وتسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية".

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير "زين السعودية" على اهتمامها بالبيئة من خلال مبادرتها في المشاركة في تأهيل روضة أم شقوق الذي تبلغ مساحته 18 مليون متر مربع، موضحًا أهمية تنمية الغطاء النباتي في الحد من آثار التغيير المناخي وتقليل حدة التصحر والإسهام في النهضة البيئية التي تشهدها المملكة.

وفي إطار مبادراتها لحماية البيئة، كانت "زين السعودية" قد أطلقت مؤخرًا حملتها لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما حصلت قبلها على المركز الأول ضمن شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف مجالات التصدي لتغير المناخ، وهي مدرجة في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP"، مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (بي)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية؛ وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تأكيدًا على دورها في حماية البيئة.. "زين السعودية" تطلق حملة تشجير روضة أم الشقوق
سبق

انسجامًا مع استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وتماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء"، وتأكيدًا على دورها في حماية البيئة؛ أعلنت زين السعودية عن مبادرة لتشجير وإعادة تأهيل روضة أم الشقوق، بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية. وتؤكد هذه المبادرة التزام زين السعودية بالمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُعَد من أكبر المبادرات العالمية لزيادة الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية.

ومن خلال هذه المبادرة، قام منسوبو زين السعودية بالعمل سويًّا مع المجتمع المحلي ومتطوعي ومتطوعات الجمعية على تنفيذ حملة تشجير موسعة من خلال غرس شتلات داخل الروضة، وبما يؤدي إلى إعادة تأهيل المنتزه بعد عقود من تدهور التربة والغطاء النباتي الخاص بها، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مواقع خلابة للاستجمام والسياحة البيئية، وتحسين مراعي النحل، إلى جانب ما ستُنتجه هذه المبادرة من رفع لمعدل ساعات العمل التطوعي البيئي في المملكة، وغرس هذه الثقافة في أبناء المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للتواصل في زين السعودية ريان بن عبدالله التركي، إلى أن "هذه الحملة تأتي بالتوافق مع استراتيجية زين للاستدامة، والتي تقوم على ٤ ركائز رئيسية لقياس تقدمنا وأهدافنا، وهي: التصدي للتغير المناخي، الشمولية، والريادة الاجتماعية، وتمكين الشباب"، وأضاف: "نفخر في زين السعودية بأن جهودنا في التصدي للتغير المناخي تأتي بالتوافق مع مستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة وتسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية".

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير "زين السعودية" على اهتمامها بالبيئة من خلال مبادرتها في المشاركة في تأهيل روضة أم شقوق الذي تبلغ مساحته 18 مليون متر مربع، موضحًا أهمية تنمية الغطاء النباتي في الحد من آثار التغيير المناخي وتقليل حدة التصحر والإسهام في النهضة البيئية التي تشهدها المملكة.

وفي إطار مبادراتها لحماية البيئة، كانت "زين السعودية" قد أطلقت مؤخرًا حملتها لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما حصلت قبلها على المركز الأول ضمن شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف مجالات التصدي لتغير المناخ، وهي مدرجة في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP"، مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (بي)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية؛ وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:17 PM

تأكيدًا على دورها في حماية البيئة.. "زين السعودية" تطلق حملة تشجير روضة أم الشقوق

يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها للاستدامة البيئية ومساهمة في مبادرة السعودية الخضراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
299

انسجامًا مع استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وتماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء"، وتأكيدًا على دورها في حماية البيئة؛ أعلنت زين السعودية عن مبادرة لتشجير وإعادة تأهيل روضة أم الشقوق، بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية. وتؤكد هذه المبادرة التزام زين السعودية بالمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتُعَد من أكبر المبادرات العالمية لزيادة الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية.

ومن خلال هذه المبادرة، قام منسوبو زين السعودية بالعمل سويًّا مع المجتمع المحلي ومتطوعي ومتطوعات الجمعية على تنفيذ حملة تشجير موسعة من خلال غرس شتلات داخل الروضة، وبما يؤدي إلى إعادة تأهيل المنتزه بعد عقود من تدهور التربة والغطاء النباتي الخاص بها، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مواقع خلابة للاستجمام والسياحة البيئية، وتحسين مراعي النحل، إلى جانب ما ستُنتجه هذه المبادرة من رفع لمعدل ساعات العمل التطوعي البيئي في المملكة، وغرس هذه الثقافة في أبناء المجتمع المحلي.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للتواصل في زين السعودية ريان بن عبدالله التركي، إلى أن "هذه الحملة تأتي بالتوافق مع استراتيجية زين للاستدامة، والتي تقوم على ٤ ركائز رئيسية لقياس تقدمنا وأهدافنا، وهي: التصدي للتغير المناخي، الشمولية، والريادة الاجتماعية، وتمكين الشباب"، وأضاف: "نفخر في زين السعودية بأن جهودنا في التصدي للتغير المناخي تأتي بالتوافق مع مستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذي معالم واضحة وطموحة وتسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية".

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير "زين السعودية" على اهتمامها بالبيئة من خلال مبادرتها في المشاركة في تأهيل روضة أم شقوق الذي تبلغ مساحته 18 مليون متر مربع، موضحًا أهمية تنمية الغطاء النباتي في الحد من آثار التغيير المناخي وتقليل حدة التصحر والإسهام في النهضة البيئية التي تشهدها المملكة.

وفي إطار مبادراتها لحماية البيئة، كانت "زين السعودية" قد أطلقت مؤخرًا حملتها لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما حصلت قبلها على المركز الأول ضمن شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف مجالات التصدي لتغير المناخ، وهي مدرجة في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP"، مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (بي)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية؛ وذلك بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,616
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,209
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,237

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة