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ارتفاع إجمالي إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 87.6 مليار ريال في أكتوبر  الماضي

قيمة المبيعات عبر نقاط البيع ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى نحو 40.47 مليار ريال

ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 87.57 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وبنسبة 1% مقارنة بنحو 86.53 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام 2020.

ووفقًا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما" الشهرية، وصل إجمالي إنفاق المستهلكين منذ بداية العام الجاري إلى 874.7 مليار ريال، مرتفعًا بنسبة 8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع.

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة 20% لتصل إلى نحو 40.47 مليار ريال مقارنة ﺑ33.64 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

وبحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال 495.1 مليون عملية، وعبر 936 ألف جهاز.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها

ووفق موقع "أرقام" سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر أكتوبر 2021 انخفاضًا بنسبة 11% لتصل إلى نحو 47.1 مليار ريال، مقارنة بسحوبات أكتوبر 2020 والتي بلغت 52.9 مليار ريال.
وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 17.05 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 132.4 مليون عملية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع إجمالي إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 87.6 مليار ريال في أكتوبر  الماضي
سبق

ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 87.57 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وبنسبة 1% مقارنة بنحو 86.53 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام 2020.

ووفقًا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما" الشهرية، وصل إجمالي إنفاق المستهلكين منذ بداية العام الجاري إلى 874.7 مليار ريال، مرتفعًا بنسبة 8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع.

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة 20% لتصل إلى نحو 40.47 مليار ريال مقارنة ﺑ33.64 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

وبحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال 495.1 مليون عملية، وعبر 936 ألف جهاز.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها

ووفق موقع "أرقام" سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر أكتوبر 2021 انخفاضًا بنسبة 11% لتصل إلى نحو 47.1 مليار ريال، مقارنة بسحوبات أكتوبر 2020 والتي بلغت 52.9 مليار ريال.
وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 17.05 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 132.4 مليون عملية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:05 PM

ارتفاع إجمالي إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 87.6 مليار ريال في أكتوبر  الماضي

قيمة المبيعات عبر نقاط البيع ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى نحو 40.47 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 87.57 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021، وبنسبة 1% مقارنة بنحو 86.53 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام 2020.

ووفقًا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي "ساما" الشهرية، وصل إجمالي إنفاق المستهلكين منذ بداية العام الجاري إلى 874.7 مليار ريال، مرتفعًا بنسبة 8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع.

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر أكتوبر 2021 بنسبة 20% لتصل إلى نحو 40.47 مليار ريال مقارنة ﺑ33.64 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020.

وبحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال 495.1 مليون عملية، وعبر 936 ألف جهاز.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها

ووفق موقع "أرقام" سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر أكتوبر 2021 انخفاضًا بنسبة 11% لتصل إلى نحو 47.1 مليار ريال، مقارنة بسحوبات أكتوبر 2020 والتي بلغت 52.9 مليار ريال.
وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 17.05 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 132.4 مليون عملية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,303

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