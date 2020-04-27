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الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس الانتقالي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض

انتقد إعلان حالة الطوارئ في محافظات الجنوب

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لمحافظات في الجنوب، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت "سبوتنيك"، عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، قوله: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض، وهو يساعد على خفض التصعيد في اليمن، وندعو جميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق السلام".

وأضاف "ستانو": "إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

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الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس الانتقالي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض
سبق

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لمحافظات في الجنوب، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت "سبوتنيك"، عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، قوله: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض، وهو يساعد على خفض التصعيد في اليمن، وندعو جميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق السلام".

وأضاف "ستانو": "إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:38 PM

الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس الانتقالي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض

انتقد إعلان حالة الطوارئ في محافظات الجنوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لمحافظات في الجنوب، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت "سبوتنيك"، عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، قوله: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض، وهو يساعد على خفض التصعيد في اليمن، وندعو جميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق السلام".

وأضاف "ستانو": "إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

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