النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريال مدريد يفوز على "ألافيس" ويقترب خطوة نحو التتويج بالليغا

وصل إلى النقطة الـ80 بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر برشلونة

نجح ريال مدريد في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر برشلونة؛ وذلك بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد؛ ليقترب خطوة من التتويج باللقب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفصيلاً، افتتح النجم كريم بنزيما أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة الـ11 رافعًا رصيده إلى الهدف رقم 18 في الليغا هذا الموسم. وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة بالمركز الـ17 على لائحة الترتيب.

الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
ريال مدريد يفوز على "ألافيس" ويقترب خطوة نحو التتويج بالليغا
سبق

نجح ريال مدريد في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر برشلونة؛ وذلك بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد؛ ليقترب خطوة من التتويج باللقب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفصيلاً، افتتح النجم كريم بنزيما أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة الـ11 رافعًا رصيده إلى الهدف رقم 18 في الليغا هذا الموسم. وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة بالمركز الـ17 على لائحة الترتيب.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
01:16 AM

ريال مدريد يفوز على "ألافيس" ويقترب خطوة نحو التتويج بالليغا

وصل إلى النقطة الـ80 بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر برشلونة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
790

نجح ريال مدريد في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر برشلونة؛ وذلك بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد؛ ليقترب خطوة من التتويج باللقب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفصيلاً، افتتح النجم كريم بنزيما أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة الـ11 رافعًا رصيده إلى الهدف رقم 18 في الليغا هذا الموسم. وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة بالمركز الـ17 على لائحة الترتيب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,719
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,943

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة