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الرياض.. تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الأحلام على مواقع التواصل

يقومون بوضع الدعاية لأنفسهم واتخاذها وسيلة تجارية مقابل مبالغ مالية

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, بأن اللجنة المختصة رصدت قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بالرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين، وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وأضاف بن بادي:"ثأنه وبناء عليه فقد صدر أمر امير المنطقة ونائبه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

إمارة منطقة الرياض أمير الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الأحلام على مواقع التواصل
سبق

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, بأن اللجنة المختصة رصدت قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بالرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين، وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وأضاف بن بادي:"ثأنه وبناء عليه فقد صدر أمر امير المنطقة ونائبه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:31 PM

الرياض.. تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الأحلام على مواقع التواصل

يقومون بوضع الدعاية لأنفسهم واتخاذها وسيلة تجارية مقابل مبالغ مالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,844

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, بأن اللجنة المختصة رصدت قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بالرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين، وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وأضاف بن بادي:"ثأنه وبناء عليه فقد صدر أمر امير المنطقة ونائبه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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