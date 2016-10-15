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"العصيمي" يستقبل مدير وكالة الأنباء السعودية بنجران

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه بمقر الفرع،اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران علي بن مبارك بلال.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإدارتين، وتفعيل الدور الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة، ويبرز المناشط الإرشادية والدعوية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأكد الشيخ العصيمي، أهمية الإعلام في نقل الصورة الحسنة للمملكة، وما نعيشه من رفاء ونعمة في ظل قيادة حكيمة ونهضة تنموية شملت شتى المجالات، إضافة إلى دوره في التصدي للمحاولات البائسة من أعداء الوطن الذين يرمون إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وبيّن مدير مكتب (واس) بنجران، أن وكالة الأنباء السعودية تعمل بالشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على الجوانب التنموية والمعرفية التي تحققها المملكة من خلال الأخبار والتقارير الصحفية، وإبراز ما تتمتع به بلادنا من قيم وأخلاق حميدة في ظل تلاحم وطني بين القيادة ومواطنيها، مثمنًا متابعة وتوجيهات سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، الرامية إلى نقل ما تشهده المنطقة والمحافظات من تنمية مستدامة، وما يسطره جنودنا البواسل من بطولات في الحد الجنوبي للذود عن حدود الوطن ومقدساته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العصيمي" يستقبل مدير وكالة الأنباء السعودية بنجران
سبق

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه بمقر الفرع،اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران علي بن مبارك بلال.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإدارتين، وتفعيل الدور الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة، ويبرز المناشط الإرشادية والدعوية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأكد الشيخ العصيمي، أهمية الإعلام في نقل الصورة الحسنة للمملكة، وما نعيشه من رفاء ونعمة في ظل قيادة حكيمة ونهضة تنموية شملت شتى المجالات، إضافة إلى دوره في التصدي للمحاولات البائسة من أعداء الوطن الذين يرمون إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وبيّن مدير مكتب (واس) بنجران، أن وكالة الأنباء السعودية تعمل بالشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على الجوانب التنموية والمعرفية التي تحققها المملكة من خلال الأخبار والتقارير الصحفية، وإبراز ما تتمتع به بلادنا من قيم وأخلاق حميدة في ظل تلاحم وطني بين القيادة ومواطنيها، مثمنًا متابعة وتوجيهات سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، الرامية إلى نقل ما تشهده المنطقة والمحافظات من تنمية مستدامة، وما يسطره جنودنا البواسل من بطولات في الحد الجنوبي للذود عن حدود الوطن ومقدساته.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
10:41 PM

"العصيمي" يستقبل مدير وكالة الأنباء السعودية بنجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه بمقر الفرع،اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بنجران علي بن مبارك بلال.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإدارتين، وتفعيل الدور الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة، ويبرز المناشط الإرشادية والدعوية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأكد الشيخ العصيمي، أهمية الإعلام في نقل الصورة الحسنة للمملكة، وما نعيشه من رفاء ونعمة في ظل قيادة حكيمة ونهضة تنموية شملت شتى المجالات، إضافة إلى دوره في التصدي للمحاولات البائسة من أعداء الوطن الذين يرمون إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وبيّن مدير مكتب (واس) بنجران، أن وكالة الأنباء السعودية تعمل بالشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على الجوانب التنموية والمعرفية التي تحققها المملكة من خلال الأخبار والتقارير الصحفية، وإبراز ما تتمتع به بلادنا من قيم وأخلاق حميدة في ظل تلاحم وطني بين القيادة ومواطنيها، مثمنًا متابعة وتوجيهات سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، الرامية إلى نقل ما تشهده المنطقة والمحافظات من تنمية مستدامة، وما يسطره جنودنا البواسل من بطولات في الحد الجنوبي للذود عن حدود الوطن ومقدساته.

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