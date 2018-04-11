"العقاري": لا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل الأقساط المستحقة
من خلال تغريدة نشرها على صفحته بـ"تويتر"
أكد صندوق التنمية العقارية أنه لا صحة لما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهه لتأجيل الأقساط المستحقة.
وتفصيلاً، قال "الصندوق" من خلال تغريدة، نشرها عبر صفحته على "تويتر": "نود أن ننبه في صندوق التنمية العقارية إلى عدم صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل الأقساط المستحقة".
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت اليوم مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان، تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر تزامنًا مع أزمة كورونا.
"العقاري": لا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل الأقساط المستحقة
قاسم الخبرانيسبق2020-04-11
أكد صندوق التنمية العقارية أنه لا صحة لما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهه لتأجيل الأقساط المستحقة.
وتفصيلاً، قال "الصندوق" من خلال تغريدة، نشرها عبر صفحته على "تويتر": "نود أن ننبه في صندوق التنمية العقارية إلى عدم صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل الأقساط المستحقة".
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت اليوم مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان، تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر تزامنًا مع أزمة كورونا.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:21 PM
"العقاري": لا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل الأقساط المستحقة
أكد صندوق التنمية العقارية أنه لا صحة لما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهه لتأجيل الأقساط المستحقة.
وتفصيلاً، قال "الصندوق" من خلال تغريدة، نشرها عبر صفحته على "تويتر": "نود أن ننبه في صندوق التنمية العقارية إلى عدم صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل الأقساط المستحقة".
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت اليوم مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان، تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر تزامنًا مع أزمة كورونا.