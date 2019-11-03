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بدء الاجتماعات التحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية في مكة

أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس تشارك به ٣٥ دولة

بدأت هذا اليوم الأحد، فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو ٣٥ دولة إسلامية الى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018-2020م.


وسوف يشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء الاجتماعات التحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية في مكة
سبق

بدأت هذا اليوم الأحد، فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو ٣٥ دولة إسلامية الى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018-2020م.


وسوف يشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
04:19 PM

بدء الاجتماعات التحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية في مكة

أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس تشارك به ٣٥ دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت هذا اليوم الأحد، فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو ٣٥ دولة إسلامية الى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018-2020م.


وسوف يشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

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