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عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونًا و475 ألف حالة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية -كما أظهرت البيانات- فإن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وألمانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا الجديد

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عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا
سبق

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونًا و475 ألف حالة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية -كما أظهرت البيانات- فإن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وألمانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:23 AM

عالميًّا.. إصابات كورونا تقترب من 73.5 مليونًا والوفيات تتجاوز المليون و635 ألفًا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونًا و475 ألف حالة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية -كما أظهرت البيانات- فإن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وألمانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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