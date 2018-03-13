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"مجلي": المليشيات الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات الجوف شرق اليمن

أكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف

أكد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة.

ونقلت صحيفة الجيش اليمني الرسمية (26 سبتمبر) عن مجلي قوله "إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت مليشيات الحوثي المتمردة خسائر فادحة وذلك رداً على تصعيد المليشيا ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف".

وأكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف و75 % من مساحة محافظة الجوف.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش الوطني اليمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجلي": المليشيات الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات الجوف شرق اليمن
سبق

أكد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة.

ونقلت صحيفة الجيش اليمني الرسمية (26 سبتمبر) عن مجلي قوله "إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت مليشيات الحوثي المتمردة خسائر فادحة وذلك رداً على تصعيد المليشيا ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف".

وأكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف و75 % من مساحة محافظة الجوف.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
12:10 AM

"مجلي": المليشيات الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات الجوف شرق اليمن

أكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى في عملية استدراج ناجحة.

ونقلت صحيفة الجيش اليمني الرسمية (26 سبتمبر) عن مجلي قوله "إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية ناجحة في مناطق اليتمة والمهاشمة والسليلة، وكبدت مليشيات الحوثي المتمردة خسائر فادحة وذلك رداً على تصعيد المليشيا ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف".

وأكد أن الجيش الوطني يسيطر على 85% من مساحة مديرية خب الشعف و75 % من مساحة محافظة الجوف.

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