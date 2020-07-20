"عبدالملك": اليمن ومصر يمتلكان رؤية موحدة حول المخاطر التي تهدّد الأمن القومي العربي

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن اليمن ومصر يمتلكان رؤية موحدة حول طبيعة المخاطر التي تتهدّد المنطقة والأمن القومي العربي بشكل عام؛ مشيراً إلى أن الأمن القومي اليمني والمصري مترابطان.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عقب جلسة المباحثات الرسمية، أن المباحثات تطرقت إلى طبيعة المخاطر التي يمر بها اليمن ومرحلة بناء المؤسسات التي تعد غاية في الأهمية، لافتاً الانتباه إلى أنه كان من المهم أن يطلع على التجربة المصرية في بناء مؤسسات الدولة، ودعم بلاده بالخبرات والمعارف والدعم التقني والفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات الحديثة.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن الدكتور معين عبدالملك، تحدث وتناقش مع رئيس الوزراء المصري في هذه المباحثات الموسعة حول ترابط الأمن القومي اليمني والمصري على طبيعة المخاطر التي تهدده، والتحديات التي يمر بها الملف اليمني حالياً، كما تحدث عن ملف السلام بشكل عام، واتفاق الرياض الذي يؤمل عليه كثيراً في تحقيق استقرار سياسي يتيح مرحلة تعافٍ للدولة اليمنية.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني، إلى ما تمر به بلاده من ظروف منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية بدعم إيراني.. لافتاً الانتباه إلى التدخلات الإيرانية السافرة ومحاولتها مد نفوذها في اليمن التي تستهدف باب المندب وأمن البحر الأحمر.

وأكد رئيس الوزراء المصري، من جهته، أن الأمن القومي لليمن هو أمن قومي لكل الدول العربية ولمصر، وأن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة العربية كافة.

كما أكد أن مصر ترفض التدخلات كافة غير العربية في الشأن الداخلي اليمني، مثمّناً الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية الرامية إلى استعادة الاستقرار في اليمن في المجالات كافة.