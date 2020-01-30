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"مكافحة الشائعات" عن المتداول حول "سلفة": غير صحيح.. مرخصة وبدأت استقبال الطلبات

أطلقت التمويلَ لعدد محدود من العملاء شهريًّا حتى نتمكن من تقييمها ورفع عدد المستفيدين تدريجيًّا

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": إن المتداول عبر "الواتساب" تحت عنوان «موقع سلفة يخترق حسابك ويسحب أموالك» غير صحيح؛ موضحًا أن "سلفة" هي شركة تقنية مالية مرخصة من قِبَل مؤسسة النقد رسميًّا وموقعها الإلكتروني المتداول آمن.

وكانت منصة سلفة قد أعلنت قبل عدة أيام الإطلاقَ التجريبي لاستقبال طلبات التمويل لعدد محدود من العملاء شهريًّا في الفترة الأولى للخدمة؛ حتى نتمكن من تقييمها ورفع عدد الطلبات بشكل تدريجي.

وعلّق التقني المتخصص سعود الهواري مؤسس "عالم التقنية"، على الأمر قائلًا: الجهل مشكلة خصوصًا مع الأشياء الجديدة كليًّا، تنتشر الشائعات الخاطئة بسبب الكسل في البحث والتقصي، والشائعة السيئة عن "سلفة" ذكّرتني بالتهويل والتحذير السيئ من ميزة أثير واستخدام NFC لتنفيذ عملية الشراء.

وكانت قد أطلقت "سلفة" وهي شركة متخصصة في مجال التقنيات المالية، منصتها للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بحيث تُقدم مبالغ فورية صغيرة -تتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، وتحقيق استقلالهم المالي باستخدام تقنيات مالية ممزوجة بالذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة.

وستبدأ المنصة بشكل تجريبي ولعدد محدود من العملاء شهريًّا لاختبار الخدمة؛ فيما سيتمكن العميل عبر "الإنترنت" من الحصول على تمويل فوري دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو منشأة.

وقالت الشركة في بيان سابق: تهدف "سلفة" إلى سد حاجة السوق التمويلي من ناحية المبالغ الصغيرة المستعجلة التي لا توفرها الجهات التمويلية الكبرى، مثل: البنوك وشركات التمويل، التي تعتمد في تمويلها على مبالغ أكبر وفترات زمنية طويلة لإجرائها.

وتُعد "سلفة" من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل في البيئة التجريبية التشريعية للتقنيات المالية (Fintech Sandbox) لمؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفقًا لبيانها.

هيئة مكافحة الشائعات سلفة منصة سلفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة الشائعات" عن المتداول حول "سلفة": غير صحيح.. مرخصة وبدأت استقبال الطلبات
سبق

قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": إن المتداول عبر "الواتساب" تحت عنوان «موقع سلفة يخترق حسابك ويسحب أموالك» غير صحيح؛ موضحًا أن "سلفة" هي شركة تقنية مالية مرخصة من قِبَل مؤسسة النقد رسميًّا وموقعها الإلكتروني المتداول آمن.

وكانت منصة سلفة قد أعلنت قبل عدة أيام الإطلاقَ التجريبي لاستقبال طلبات التمويل لعدد محدود من العملاء شهريًّا في الفترة الأولى للخدمة؛ حتى نتمكن من تقييمها ورفع عدد الطلبات بشكل تدريجي.

وعلّق التقني المتخصص سعود الهواري مؤسس "عالم التقنية"، على الأمر قائلًا: الجهل مشكلة خصوصًا مع الأشياء الجديدة كليًّا، تنتشر الشائعات الخاطئة بسبب الكسل في البحث والتقصي، والشائعة السيئة عن "سلفة" ذكّرتني بالتهويل والتحذير السيئ من ميزة أثير واستخدام NFC لتنفيذ عملية الشراء.

وكانت قد أطلقت "سلفة" وهي شركة متخصصة في مجال التقنيات المالية، منصتها للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بحيث تُقدم مبالغ فورية صغيرة -تتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، وتحقيق استقلالهم المالي باستخدام تقنيات مالية ممزوجة بالذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة.

وستبدأ المنصة بشكل تجريبي ولعدد محدود من العملاء شهريًّا لاختبار الخدمة؛ فيما سيتمكن العميل عبر "الإنترنت" من الحصول على تمويل فوري دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو منشأة.

وقالت الشركة في بيان سابق: تهدف "سلفة" إلى سد حاجة السوق التمويلي من ناحية المبالغ الصغيرة المستعجلة التي لا توفرها الجهات التمويلية الكبرى، مثل: البنوك وشركات التمويل، التي تعتمد في تمويلها على مبالغ أكبر وفترات زمنية طويلة لإجرائها.

وتُعد "سلفة" من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل في البيئة التجريبية التشريعية للتقنيات المالية (Fintech Sandbox) لمؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفقًا لبيانها.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:56 AM
اخر تعديل
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:46 AM

"مكافحة الشائعات" عن المتداول حول "سلفة": غير صحيح.. مرخصة وبدأت استقبال الطلبات

أطلقت التمويلَ لعدد محدود من العملاء شهريًّا حتى نتمكن من تقييمها ورفع عدد المستفيدين تدريجيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال حساب هيئة مكافحة الشائعات على "تويتر": إن المتداول عبر "الواتساب" تحت عنوان «موقع سلفة يخترق حسابك ويسحب أموالك» غير صحيح؛ موضحًا أن "سلفة" هي شركة تقنية مالية مرخصة من قِبَل مؤسسة النقد رسميًّا وموقعها الإلكتروني المتداول آمن.

وكانت منصة سلفة قد أعلنت قبل عدة أيام الإطلاقَ التجريبي لاستقبال طلبات التمويل لعدد محدود من العملاء شهريًّا في الفترة الأولى للخدمة؛ حتى نتمكن من تقييمها ورفع عدد الطلبات بشكل تدريجي.

وعلّق التقني المتخصص سعود الهواري مؤسس "عالم التقنية"، على الأمر قائلًا: الجهل مشكلة خصوصًا مع الأشياء الجديدة كليًّا، تنتشر الشائعات الخاطئة بسبب الكسل في البحث والتقصي، والشائعة السيئة عن "سلفة" ذكّرتني بالتهويل والتحذير السيئ من ميزة أثير واستخدام NFC لتنفيذ عملية الشراء.

وكانت قد أطلقت "سلفة" وهي شركة متخصصة في مجال التقنيات المالية، منصتها للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بحيث تُقدم مبالغ فورية صغيرة -تتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، وتحقيق استقلالهم المالي باستخدام تقنيات مالية ممزوجة بالذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة.

وستبدأ المنصة بشكل تجريبي ولعدد محدود من العملاء شهريًّا لاختبار الخدمة؛ فيما سيتمكن العميل عبر "الإنترنت" من الحصول على تمويل فوري دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو منشأة.

وقالت الشركة في بيان سابق: تهدف "سلفة" إلى سد حاجة السوق التمويلي من ناحية المبالغ الصغيرة المستعجلة التي لا توفرها الجهات التمويلية الكبرى، مثل: البنوك وشركات التمويل، التي تعتمد في تمويلها على مبالغ أكبر وفترات زمنية طويلة لإجرائها.

وتُعد "سلفة" من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل في البيئة التجريبية التشريعية للتقنيات المالية (Fintech Sandbox) لمؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفقًا لبيانها.

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