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الشرقية.. 1304 جولات رقابية ترصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية

تلقّى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً حول المنشآت المخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1304 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وإغلاق منشأة مخالفة.

وتلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

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الشرقية.. 1304 جولات رقابية ترصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1304 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وإغلاق منشأة مخالفة.

وتلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:45 PM

الشرقية.. 1304 جولات رقابية ترصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية

تلقّى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً حول المنشآت المخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1304 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وإغلاق منشأة مخالفة.

وتلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

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