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"وزير التعليم" يوجّه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية

حتى نهاية عام 2020م بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: ‏ وجّه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأكّد الوزير، استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (دون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

وتابع: تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير التعليم" يوجّه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: ‏ وجّه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأكّد الوزير، استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (دون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

وتابع: تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:14 AM
اخر تعديل
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:53 AM

"وزير التعليم" يوجّه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية

حتى نهاية عام 2020م بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم

A A A
خالد الشاماني - الرياض
2
2,955

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي: ‏ وجّه وزير التعليم باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م؛ بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأكّد الوزير، استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (دون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

وتابع: تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

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