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دماء على طريق الرين.. 13 ضحية في العيد والمشاهد مروعة.. ومطالب!

كثافة تتزامن مع الإجازة وبلاغات الحوادث تُحَول لمحافظات تبعد ٣٠٠كم

عاد "طريق الرين" مجددًا لمسلسل حصد الأرواح، بقضائه على ١٣ شخصًا؛ بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر، وسط افتقاره لمراكز إسعافية، واعتماده على طلب الدعم من مراكز بمحافظات مجاورة تصل إلى قرابة ٣٠٠كم.

آخر مشاهد الضحايا، كان يوم أمس، حادث مروع لثلاثة شبان في مركبة، وأخرى يستقلها مقيم من جنسية عربية، باشرته فِرَق الدفاع المدني من محافظتيْ "رنية ووادي الدواسر"؛ على الرغم من كونه يقع بالقرب من مركز النميص الذي يبعد عن المحافظتين قرابة ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا؛ مما نتج عنه وفاة ٣ منهم في الحال، ولحق بهم الأخير متأثرًا بإصابته بعد نقله لمستشفى محافظة رنية.

وشهد الطريق، بحسب مصادر "سبق" يوم أمس الأول أيضًا، مصرع ٤ أشخاص في حادث مروع شمال مركز الرقمية؛ معلنًا عن خطفه ٨ أنفس في أقل من ٢٤ ساعة، كما شهد في ثاني أيام العيد مصرع ٥ شبان بعد حادث مروع نال منهم دون رحمة.

ويعتبر طريق "الرين" شريانًا رابطًا بين عدة مناطق جنوبية وغربية ووسطى، ويشهد كثافة مسافرين ومصطافين تزامنًا مع الإجازة الصيفية، ويبدأ امتداده من محافظة "المزاحمية" شمالًا حتى محافظة "بيشة" جنوبًا، وتبلغ مسافته أكثر من ٦٠٠كم.

وطالب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية، بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الإسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح؛ بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة قد تصل إلى ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا.

وعلى الرغم من افتتاح ١١ قيادةً ومركزًا لـ"أمن الطرق" على طريق "المزاحمية- بيشة" وتغطيته بأجهزة الرصد الآلي "ساهر"، قبل ٦ أشهر تقريبًا؛ فإنه لا يزال بحاجة ماسّة لتوسعة، ودعمه بالعديد من المراكز الإسعافية لوقف نزيف الأرواح.

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دماء على طريق الرين.. 13 ضحية في العيد والمشاهد مروعة.. ومطالب!
سبق

عاد "طريق الرين" مجددًا لمسلسل حصد الأرواح، بقضائه على ١٣ شخصًا؛ بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر، وسط افتقاره لمراكز إسعافية، واعتماده على طلب الدعم من مراكز بمحافظات مجاورة تصل إلى قرابة ٣٠٠كم.

آخر مشاهد الضحايا، كان يوم أمس، حادث مروع لثلاثة شبان في مركبة، وأخرى يستقلها مقيم من جنسية عربية، باشرته فِرَق الدفاع المدني من محافظتيْ "رنية ووادي الدواسر"؛ على الرغم من كونه يقع بالقرب من مركز النميص الذي يبعد عن المحافظتين قرابة ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا؛ مما نتج عنه وفاة ٣ منهم في الحال، ولحق بهم الأخير متأثرًا بإصابته بعد نقله لمستشفى محافظة رنية.

وشهد الطريق، بحسب مصادر "سبق" يوم أمس الأول أيضًا، مصرع ٤ أشخاص في حادث مروع شمال مركز الرقمية؛ معلنًا عن خطفه ٨ أنفس في أقل من ٢٤ ساعة، كما شهد في ثاني أيام العيد مصرع ٥ شبان بعد حادث مروع نال منهم دون رحمة.

ويعتبر طريق "الرين" شريانًا رابطًا بين عدة مناطق جنوبية وغربية ووسطى، ويشهد كثافة مسافرين ومصطافين تزامنًا مع الإجازة الصيفية، ويبدأ امتداده من محافظة "المزاحمية" شمالًا حتى محافظة "بيشة" جنوبًا، وتبلغ مسافته أكثر من ٦٠٠كم.

وطالب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية، بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الإسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح؛ بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة قد تصل إلى ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا.

وعلى الرغم من افتتاح ١١ قيادةً ومركزًا لـ"أمن الطرق" على طريق "المزاحمية- بيشة" وتغطيته بأجهزة الرصد الآلي "ساهر"، قبل ٦ أشهر تقريبًا؛ فإنه لا يزال بحاجة ماسّة لتوسعة، ودعمه بالعديد من المراكز الإسعافية لوقف نزيف الأرواح.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:26 AM

دماء على طريق الرين.. 13 ضحية في العيد والمشاهد مروعة.. ومطالب!

كثافة تتزامن مع الإجازة وبلاغات الحوادث تُحَول لمحافظات تبعد ٣٠٠كم

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عمر السبيعي - الرياض
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عاد "طريق الرين" مجددًا لمسلسل حصد الأرواح، بقضائه على ١٣ شخصًا؛ بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر، وسط افتقاره لمراكز إسعافية، واعتماده على طلب الدعم من مراكز بمحافظات مجاورة تصل إلى قرابة ٣٠٠كم.

آخر مشاهد الضحايا، كان يوم أمس، حادث مروع لثلاثة شبان في مركبة، وأخرى يستقلها مقيم من جنسية عربية، باشرته فِرَق الدفاع المدني من محافظتيْ "رنية ووادي الدواسر"؛ على الرغم من كونه يقع بالقرب من مركز النميص الذي يبعد عن المحافظتين قرابة ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا؛ مما نتج عنه وفاة ٣ منهم في الحال، ولحق بهم الأخير متأثرًا بإصابته بعد نقله لمستشفى محافظة رنية.

وشهد الطريق، بحسب مصادر "سبق" يوم أمس الأول أيضًا، مصرع ٤ أشخاص في حادث مروع شمال مركز الرقمية؛ معلنًا عن خطفه ٨ أنفس في أقل من ٢٤ ساعة، كما شهد في ثاني أيام العيد مصرع ٥ شبان بعد حادث مروع نال منهم دون رحمة.

ويعتبر طريق "الرين" شريانًا رابطًا بين عدة مناطق جنوبية وغربية ووسطى، ويشهد كثافة مسافرين ومصطافين تزامنًا مع الإجازة الصيفية، ويبدأ امتداده من محافظة "المزاحمية" شمالًا حتى محافظة "بيشة" جنوبًا، وتبلغ مسافته أكثر من ٦٠٠كم.

وطالب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية، بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الإسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح؛ بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة قد تصل إلى ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا.

وعلى الرغم من افتتاح ١١ قيادةً ومركزًا لـ"أمن الطرق" على طريق "المزاحمية- بيشة" وتغطيته بأجهزة الرصد الآلي "ساهر"، قبل ٦ أشهر تقريبًا؛ فإنه لا يزال بحاجة ماسّة لتوسعة، ودعمه بالعديد من المراكز الإسعافية لوقف نزيف الأرواح.

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