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"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد أسابيع من تلقيه.. "بوتين" يكشف عن نوع اللقاح الذي حصل عليه

أعرب عن معارضته للتطعيم الإجباري

بعد أسابيع من إعلان تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وعدم إفصاحه عن نوعه، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تلقيه لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب "بوتين" في حلقة تلفزيونية سنوية يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه، عن معارضته للتطعيم الإجباري ضد في فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن التدابير المحلية في هذا الاتجاه ملائمة، في وقت تشهد روسيا موجة وبائية قاتلة ناجمة عن تفشي النسخة المتحوّرة "دلتا".

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بعد أسابيع من تلقيه.. "بوتين" يكشف عن نوع اللقاح الذي حصل عليه
سبق

بعد أسابيع من إعلان تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وعدم إفصاحه عن نوعه، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تلقيه لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب "بوتين" في حلقة تلفزيونية سنوية يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه، عن معارضته للتطعيم الإجباري ضد في فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن التدابير المحلية في هذا الاتجاه ملائمة، في وقت تشهد روسيا موجة وبائية قاتلة ناجمة عن تفشي النسخة المتحوّرة "دلتا".

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
02:25 PM

بعد أسابيع من تلقيه.. "بوتين" يكشف عن نوع اللقاح الذي حصل عليه

أعرب عن معارضته للتطعيم الإجباري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أسابيع من إعلان تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وعدم إفصاحه عن نوعه، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تلقيه لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب "بوتين" في حلقة تلفزيونية سنوية يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه، عن معارضته للتطعيم الإجباري ضد في فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن التدابير المحلية في هذا الاتجاه ملائمة، في وقت تشهد روسيا موجة وبائية قاتلة ناجمة عن تفشي النسخة المتحوّرة "دلتا".

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