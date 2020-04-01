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عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يكرّم ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

أنقذت حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق.. قال: عمل نبيل غير مستغرب عن بناتنا

كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، عبر الاتصال المرئي، فنية التمريض مجيدة العنزي؛ نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات الأولية، وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة عرعر.

وأثنى على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية، والمبادرة؛ لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

كما كرّم عبر الاتصال المرئي الموطن مشعل الأشجعي؛ لتبرعه بكليته لوالدته، والمواطن بدر الفديد الذي قام بالتبرع بكليته لشقيقه.

واطمأن خلال الاتصال المرئي على صحتهما، مثنياً على موقفهما الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز يكرّم ممرضة مدينة عرعر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يكرّم ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية
سبق

كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، عبر الاتصال المرئي، فنية التمريض مجيدة العنزي؛ نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات الأولية، وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة عرعر.

وأثنى على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية، والمبادرة؛ لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

كما كرّم عبر الاتصال المرئي الموطن مشعل الأشجعي؛ لتبرعه بكليته لوالدته، والمواطن بدر الفديد الذي قام بالتبرع بكليته لشقيقه.

واطمأن خلال الاتصال المرئي على صحتهما، مثنياً على موقفهما الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
03:09 PM

عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يكرّم ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية

أنقذت حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق.. قال: عمل نبيل غير مستغرب عن بناتنا

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أحمد البراهيم - عرعر
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كرّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، عبر الاتصال المرئي، فنية التمريض مجيدة العنزي؛ نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات الأولية، وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة عرعر.

وأثنى على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية، والمبادرة؛ لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

كما كرّم عبر الاتصال المرئي الموطن مشعل الأشجعي؛ لتبرعه بكليته لوالدته، والمواطن بدر الفديد الذي قام بالتبرع بكليته لشقيقه.

واطمأن خلال الاتصال المرئي على صحتهما، مثنياً على موقفهما الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة.

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