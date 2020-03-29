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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

43 ألف مشاهدة لفعاليات مؤتمر فيروس كورونا  خلال 4 ساعات

نظمه مجمع الدمام الطبي بمشاركة خبراء من 6 دول عبر بث مباشر

شاهد أكثر من 43 ألف شخص عبر الفضاء الإلكتروني من مختلف دول العالم، أمس، فعاليات المؤتمر الأول من نوعه عبر البث المباشر (كوفيد 19) الذي نظمه مجمع الدمام الطبي واستمر أربع ساعات بمشاركة متحدثين دوليين يمثلون 6 دول مختلفة.

وأكدت إدارة مجمع الدمام الطبي أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول التي تواجه حالياً فيروس كورونا، إضافة إلى نظرة عامة على علم الفيروسات المتمثل في كيفية تواجد وانتقال هذا الفيروس وكيفية تشخيصه وعلاجه، حيث قدم خبراء من المملكة العربية السعودية، والصين، وجمهورية مصر العربية، وكولومبيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية أوراق عمل حول فيروس كورونا المستجد، مستفيدين من وجود التقنية التي جعلت العالم كقرية صغيرة.

وبينت إدارة المجمع أن إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية في المجمع حرصت على عقد هذا المؤتمر الدولي لمواكبة آخر المستجدات العالمية في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، وتقديم مادة علمية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين المحليين والدوليين للاستفادة من التجارب الايجابية في كيفية التعامل والتصدي لهذا المرض الذي يجتاح العالم بسرعة فائقة، حيث يأتي ذلك ضمن أبرز أهداف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في طريقة انعقاده بتقنيات البث المباشر، واستقطب 43228 مشاهدة عبر الإنترنت وهو ما يعد نجاحاً لفعاليات المؤتمر.

وأوضحت أن مجمع الدمام الطبي -وبدعم كبير من التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية- وضع العديد من الخطط لرفع مستوى الاستعداد الطبي في كافة النواحي في الطاقة الاستيعابية للمجمع أو قدرات ومهارات الكادر الطبي والفني من أجل التعامل الأمثل في استقبال وعلاج حالات مرضى كورونا المستجد.

مجمع الدمام الطبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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43 ألف مشاهدة لفعاليات مؤتمر فيروس كورونا  خلال 4 ساعات
سبق

شاهد أكثر من 43 ألف شخص عبر الفضاء الإلكتروني من مختلف دول العالم، أمس، فعاليات المؤتمر الأول من نوعه عبر البث المباشر (كوفيد 19) الذي نظمه مجمع الدمام الطبي واستمر أربع ساعات بمشاركة متحدثين دوليين يمثلون 6 دول مختلفة.

وأكدت إدارة مجمع الدمام الطبي أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول التي تواجه حالياً فيروس كورونا، إضافة إلى نظرة عامة على علم الفيروسات المتمثل في كيفية تواجد وانتقال هذا الفيروس وكيفية تشخيصه وعلاجه، حيث قدم خبراء من المملكة العربية السعودية، والصين، وجمهورية مصر العربية، وكولومبيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية أوراق عمل حول فيروس كورونا المستجد، مستفيدين من وجود التقنية التي جعلت العالم كقرية صغيرة.

وبينت إدارة المجمع أن إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية في المجمع حرصت على عقد هذا المؤتمر الدولي لمواكبة آخر المستجدات العالمية في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، وتقديم مادة علمية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين المحليين والدوليين للاستفادة من التجارب الايجابية في كيفية التعامل والتصدي لهذا المرض الذي يجتاح العالم بسرعة فائقة، حيث يأتي ذلك ضمن أبرز أهداف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في طريقة انعقاده بتقنيات البث المباشر، واستقطب 43228 مشاهدة عبر الإنترنت وهو ما يعد نجاحاً لفعاليات المؤتمر.

وأوضحت أن مجمع الدمام الطبي -وبدعم كبير من التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية- وضع العديد من الخطط لرفع مستوى الاستعداد الطبي في كافة النواحي في الطاقة الاستيعابية للمجمع أو قدرات ومهارات الكادر الطبي والفني من أجل التعامل الأمثل في استقبال وعلاج حالات مرضى كورونا المستجد.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:22 PM

43 ألف مشاهدة لفعاليات مؤتمر فيروس كورونا  خلال 4 ساعات

نظمه مجمع الدمام الطبي بمشاركة خبراء من 6 دول عبر بث مباشر

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عبدالله السالم - الدمام
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شاهد أكثر من 43 ألف شخص عبر الفضاء الإلكتروني من مختلف دول العالم، أمس، فعاليات المؤتمر الأول من نوعه عبر البث المباشر (كوفيد 19) الذي نظمه مجمع الدمام الطبي واستمر أربع ساعات بمشاركة متحدثين دوليين يمثلون 6 دول مختلفة.

وأكدت إدارة مجمع الدمام الطبي أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول التي تواجه حالياً فيروس كورونا، إضافة إلى نظرة عامة على علم الفيروسات المتمثل في كيفية تواجد وانتقال هذا الفيروس وكيفية تشخيصه وعلاجه، حيث قدم خبراء من المملكة العربية السعودية، والصين، وجمهورية مصر العربية، وكولومبيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية أوراق عمل حول فيروس كورونا المستجد، مستفيدين من وجود التقنية التي جعلت العالم كقرية صغيرة.

وبينت إدارة المجمع أن إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية في المجمع حرصت على عقد هذا المؤتمر الدولي لمواكبة آخر المستجدات العالمية في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، وتقديم مادة علمية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين المحليين والدوليين للاستفادة من التجارب الايجابية في كيفية التعامل والتصدي لهذا المرض الذي يجتاح العالم بسرعة فائقة، حيث يأتي ذلك ضمن أبرز أهداف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في طريقة انعقاده بتقنيات البث المباشر، واستقطب 43228 مشاهدة عبر الإنترنت وهو ما يعد نجاحاً لفعاليات المؤتمر.

وأوضحت أن مجمع الدمام الطبي -وبدعم كبير من التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية- وضع العديد من الخطط لرفع مستوى الاستعداد الطبي في كافة النواحي في الطاقة الاستيعابية للمجمع أو قدرات ومهارات الكادر الطبي والفني من أجل التعامل الأمثل في استقبال وعلاج حالات مرضى كورونا المستجد.

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