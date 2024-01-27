النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. "الشايع" يطمئن على نجاح عملية الطفل "براك" بمستشفى الحرس الوطني

بعد جراحة صعبة ومعقدة نتيجة انحناء في العمود الفقري أثّر بشدة على عمل القلب

أكد الدكتور وائل الشايع، جراح العمود الفقري للأطفال والكبار، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، أن حالة الطفل الكويتي براك حسين جيدة؛ مشيرًا إلى أن وضعه الصحي مستقر بعد عملية صعبة ومعقدة نتيجة انحناء في العمود الفقري أثّر بشدة على عمل القلب، ولا يزال في العناية المركزة.

وكان الطفل براك حسين قد وصل إلى المملكة بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإجلائه لعلاجه في المملكة.

وقال "الشايع" خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر: إن ما جعل العملية مُعَقّدة هو صِغَرُ عمر الطفل "براك" (4 سنوات)؛ حيث كان يعاني من ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة بالعنق، وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات في مثل هذه العمليات.

ولفت إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفل براك حسين، بدأت أول مرحلة لعلاجه أمس؛ ليصبح وضع الطفل مستقرًّا وهو في العناية المركزة الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. "الشايع" يطمئن على نجاح عملية الطفل "براك" بمستشفى الحرس الوطني
سبق

أكد الدكتور وائل الشايع، جراح العمود الفقري للأطفال والكبار، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، أن حالة الطفل الكويتي براك حسين جيدة؛ مشيرًا إلى أن وضعه الصحي مستقر بعد عملية صعبة ومعقدة نتيجة انحناء في العمود الفقري أثّر بشدة على عمل القلب، ولا يزال في العناية المركزة.

وكان الطفل براك حسين قد وصل إلى المملكة بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإجلائه لعلاجه في المملكة.

وقال "الشايع" خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر: إن ما جعل العملية مُعَقّدة هو صِغَرُ عمر الطفل "براك" (4 سنوات)؛ حيث كان يعاني من ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة بالعنق، وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات في مثل هذه العمليات.

ولفت إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفل براك حسين، بدأت أول مرحلة لعلاجه أمس؛ ليصبح وضع الطفل مستقرًّا وهو في العناية المركزة الآن.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
02:00 PM

فيديو.. "الشايع" يطمئن على نجاح عملية الطفل "براك" بمستشفى الحرس الوطني

بعد جراحة صعبة ومعقدة نتيجة انحناء في العمود الفقري أثّر بشدة على عمل القلب

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
4,513

أكد الدكتور وائل الشايع، جراح العمود الفقري للأطفال والكبار، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، أن حالة الطفل الكويتي براك حسين جيدة؛ مشيرًا إلى أن وضعه الصحي مستقر بعد عملية صعبة ومعقدة نتيجة انحناء في العمود الفقري أثّر بشدة على عمل القلب، ولا يزال في العناية المركزة.

وكان الطفل براك حسين قد وصل إلى المملكة بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإجلائه لعلاجه في المملكة.

وقال "الشايع" خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر: إن ما جعل العملية مُعَقّدة هو صِغَرُ عمر الطفل "براك" (4 سنوات)؛ حيث كان يعاني من ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة بالعنق، وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات في مثل هذه العمليات.

ولفت إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفل براك حسين، بدأت أول مرحلة لعلاجه أمس؛ ليصبح وضع الطفل مستقرًّا وهو في العناية المركزة الآن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة