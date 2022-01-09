مساء اليوم.. تقلبات جوية وأمطار متوقعة على هذه المناطق

تستمر حتى مساء الغد.. والغزارة تتركّز على المواقع الساحلية

تتجدّد مساء اليوم الأحد الأحوال الجوية غير المستقرة، كما يُتوقع أن تتساقط الأمطار على المناطق الشمالية للمملكة.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تبدأ التقلبات الجوية على منطقة تبوك اعتباراً من مساء اليوم، وتتكاثر السحب على السواحل مع تساقط الأمطار الرعدية، التي سرعان ما تمتد نحو الأجزاء الداخلية لتؤثر في معظم أجزاء تبوك، إضافة إلى الجوف والحدود الشمالية.

وبحسب موقع طقس العرب، تستمر هذه التقلبات الجوية وفرص الأمطار حتى مساء الإثنين.

وتوقّع الموقع أن تتركز غزارة الأمطار على الأجزاء الساحلية، فيما تكون أقل شدة في باقي المناطق.