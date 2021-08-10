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"الأمن البيئي" يوقف 48 شخصًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

في أماكن يُمنع فيها الرعي بعدد من المناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (33) مواطنًا و(15) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1346) رأسًا من الإبل و(1303) رؤوس من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يوقف 48 شخصًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (33) مواطنًا و(15) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1346) رأسًا من الإبل و(1303) رؤوس من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
06:44 PM

"الأمن البيئي" يوقف 48 شخصًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

في أماكن يُمنع فيها الرعي بعدد من المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (48) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (33) مواطنًا و(15) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1346) رأسًا من الإبل و(1303) رؤوس من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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