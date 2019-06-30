شراكات ورؤى متقاربة.. 80 عامًا من العلاقات التاريخية بين الـ "ساموراي" و"أسد الصحراء"

تعززت الصداقة بعد الحرب العالمية الثانية.. والملك فيصل أول ملك يزور طوكيو

على الرغم من أن العلاقة الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية وإمبراطورية اليابان لم تبدأ إلا في العام 1955م إلا أن الاتصالات بين الـ "ساموراي" وهو لقب المحاربين القدامى في اليابان وبين "أسد الصحراء" الذي لقب به بعض المؤرخين الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- كانت قبل أكثر من 80 عامًا عندما زار المبعوث الياباني لدى مصر المملكة عام 1939 لأول مرة والتقى الملك عبد العزيز في الرياض.

وفي التفاصيل، أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان أن تاريخ العلاقات اليابانية السعودية يعود إلى العام 1909م عندما سجل أول زيارة قام بها ياباني إلى السعودية الحالية كانت حين أدى كوتارو ياماوكا فريضة الحج مع فوج منغولي عام 1909، ثم كتب بعدها كتابين عن المشاق التي واجهها في الحج، ثم أدى أبي تاناكا فريضة الحج مرتين عامي 1924 و1933 وقام العديد من المسلمين اليابانيين بزيارة مكة قبل الحرب العالمية الثانية.

وبدأت الاتصالات الرسمية بين اليابان والسعودية عام 1938 عندما قام المبعوث السعودي لدى إنجلترا حافظ وهبة بزيارة اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو، كما زار المبعوث الياباني لدى مصر ماسايوكي يوكوياما المملكة عام 1939 لأول مرة كمسؤول ياباني والتقى الملك عبد العزيز في الرياض.

وتعد التطورات الرئيسة في العلاقة بعد الحرب العالمية الثانية عندما أرسلت اليابان أول وفد اقتصادي ياباني للسعودية عام 1953 وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1955، ومن العلامات المميزة للعلاقات الثنائية هو منح السعودية حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية هي شركة الزيت العربية والاستخراج الناجح للبترول فيما بعد، وتم توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر 1957 وتم اكتشاف تجريبي للبترول في يناير عام 1960.

وبدأت الزيارات المتبادلة للشخصيات المهمة عندما قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بزيارة لليابان عام 1960 حين كان يشغل منصب وزير المواصلات، وعززت زيارة الملك فيصل لليابان عام 1971 الصداقة بشكل كبير بين البلدين، ثم ازدادت الزيارات للشخصيات المهمة بين البلدين بعد الأزمة النفطية عام 1973.

وتوطدت أواصر العلاقات بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة المالكة السعودية من خلال هذه الزيارات، حيث قام ولي عهد اليابان الأمير اكهيتو وولية العهد الأميرة ميشيكو وهما إمبراطور وإمبراطورة اليابان حاليًا بزيارة للمملكة عام 1981، فيما حضر الأمير نواف بن عبد العزيز مراسيم تتويج الإمبراطور نيابة عن الملك فهد عام 1990، كما قام ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وولية العهد الأميرة ماساكو بزيارة للمملكة عام 1994.

وقام رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو والملك فهد بصياغة "الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين" عندما زار الأول المملكة عام 1997، كما زار ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز اليابان عام 1998 ووقع "أجندة التعاون السعودي الياباني مع رئيس الوزراء كييزو أوبوتشي.

ويضاف إلى سجل الزيارات الرسمية زيارة وزير الخارجية الياباني يوهي كونو المملكة عام 2001 وأعلن مبادراته في ثلاثة مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي وتطوير مصادر المياه والحوار السياسي الواسع المتعدد.

وفي مارس 2017 زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليابان، وتعد هذه الزيارة الثانية لملك سعودي منذ 49 عامًا، وذلك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكة إستراتيجية، في مجالات متنوعة، وسبقته زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لليابان في 2016 حيث تم الاتفاق مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على تكوين مجموعة مشتركة بين البلدين تحمل اسم (الرؤية السعودية اليابانية 2030).

وتهدف "الرؤية" إلى بناء شراكات إستراتيجية تُعنى بتنويع اقتصاد السعودية وتوسيع فرص الاستثمار للجانب الياباني، وتم إطلاق هذا البرنامج أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في مارس 2017 إذ اتفق الجانبان حينها حول 43 مشروعًا تندرج ضمن البرنامج، كما يدرس حاليًا نحو 400 مبتعث ومبتعثة من الطلبة السعوديين في اليابان ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.