سعود بن نايف للمحافظين: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن

شدد على انتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع للمستفيدين ومعالجة مشكلاتهم

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، المحافظون والوكلاء والمديرين المكلفون في حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها مؤخراً.

ونوه في مستهل اللقاء بحرص القيادة الرشيدة –أعزها الله- على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة ومستمرة لكل ما يقدم، والوقوف ميدانياً على مواقع خدمة المستفيد، مؤكداً أن الجميع مسؤول أمام الله أولاً، ثم أمامه عن كل مواطن في نطاق عمل كل مسؤول، مشدداً على الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة –أيدها الله- بانتهاج نهج الباب المفتوح، والاستماع للمستفيدين، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، مضيفاً أن هذا التكليف هو حرص على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، والعمل بمنهج التدوير الوظيفي لتنويع الخبرات ونقل التجارب المميزة، متمنياً للجميع التوفيق والإعانة.

من جهتهم، رفع المكلفون الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه –يحفظهم الله- مؤكدين أن الكلمات التوجيهية من أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على استمرارية عملية التطوير التي تشهدها الإمارة، والوصول إلى عمل تكاملي مع مختلف الجهات، هو دليل حرصه على الارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة –أعزها الله- سائلين الله التوفيق والإعانة في أداء عملهم.