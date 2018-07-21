النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سعود بن نايف للمحافظين: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن

شدد على انتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع للمستفيدين ومعالجة مشكلاتهم

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، المحافظون والوكلاء والمديرين المكلفون في حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها مؤخراً.

ونوه في مستهل اللقاء بحرص القيادة الرشيدة –أعزها الله- على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة ومستمرة لكل ما يقدم، والوقوف ميدانياً على مواقع خدمة المستفيد، مؤكداً أن الجميع مسؤول أمام الله أولاً، ثم أمامه عن كل مواطن في نطاق عمل كل مسؤول، مشدداً على الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة –أيدها الله- بانتهاج نهج الباب المفتوح، والاستماع للمستفيدين، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، مضيفاً أن هذا التكليف هو حرص على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، والعمل بمنهج التدوير الوظيفي لتنويع الخبرات ونقل التجارب المميزة، متمنياً للجميع التوفيق والإعانة.

من جهتهم، رفع المكلفون الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه –يحفظهم الله- مؤكدين أن الكلمات التوجيهية من أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على استمرارية عملية التطوير التي تشهدها الإمارة، والوصول إلى عمل تكاملي مع مختلف الجهات، هو دليل حرصه على الارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة –أعزها الله- سائلين الله التوفيق والإعانة في أداء عملهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سعود بن نايف للمحافظين: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، المحافظون والوكلاء والمديرين المكلفون في حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها مؤخراً.

ونوه في مستهل اللقاء بحرص القيادة الرشيدة –أعزها الله- على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة ومستمرة لكل ما يقدم، والوقوف ميدانياً على مواقع خدمة المستفيد، مؤكداً أن الجميع مسؤول أمام الله أولاً، ثم أمامه عن كل مواطن في نطاق عمل كل مسؤول، مشدداً على الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة –أيدها الله- بانتهاج نهج الباب المفتوح، والاستماع للمستفيدين، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، مضيفاً أن هذا التكليف هو حرص على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، والعمل بمنهج التدوير الوظيفي لتنويع الخبرات ونقل التجارب المميزة، متمنياً للجميع التوفيق والإعانة.

من جهتهم، رفع المكلفون الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه –يحفظهم الله- مؤكدين أن الكلمات التوجيهية من أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على استمرارية عملية التطوير التي تشهدها الإمارة، والوصول إلى عمل تكاملي مع مختلف الجهات، هو دليل حرصه على الارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة –أعزها الله- سائلين الله التوفيق والإعانة في أداء عملهم.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
03:38 PM

سعود بن نايف للمحافظين: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن

شدد على انتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع للمستفيدين ومعالجة مشكلاتهم

A A A
عبدالله السالم - الدمام
3
5,563

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، المحافظون والوكلاء والمديرين المكلفون في حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها مؤخراً.

ونوه في مستهل اللقاء بحرص القيادة الرشيدة –أعزها الله- على تحقيق تطلعات المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة ومستمرة لكل ما يقدم، والوقوف ميدانياً على مواقع خدمة المستفيد، مؤكداً أن الجميع مسؤول أمام الله أولاً، ثم أمامه عن كل مواطن في نطاق عمل كل مسؤول، مشدداً على الاستمرار على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة –أيدها الله- بانتهاج نهج الباب المفتوح، والاستماع للمستفيدين، ومعالجة مشكلاتهم وفق التعليمات والأنظمة، مضيفاً أن هذا التكليف هو حرص على الاستفادة من الكفاءات المتميزة، والعمل بمنهج التدوير الوظيفي لتنويع الخبرات ونقل التجارب المميزة، متمنياً للجميع التوفيق والإعانة.

من جهتهم، رفع المكلفون الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه –يحفظهم الله- مؤكدين أن الكلمات التوجيهية من أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على استمرارية عملية التطوير التي تشهدها الإمارة، والوصول إلى عمل تكاملي مع مختلف الجهات، هو دليل حرصه على الارتقاء بجودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة –أعزها الله- سائلين الله التوفيق والإعانة في أداء عملهم.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,897
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,212
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,073
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,103

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة