"الجوازات" تدعو المستفيدين من الصم وضعاف السمع لاستعمال "إشارة"

التطبيق يوفّر الترجمة الفورية المباشرة لضمان الراحة للمراجعين والمتصلين

دعت المديرية العامة للجوازات المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع إلى الاستفادة من تطبيق "إشارة"، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات.

وقالت "الجوازات": تطبيق "إشارة" يوفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم، حيث يتوفر مترجمون ومترجمات معتمدون من قبل الاتحاد السعودي للصم على مدار الساعة من خلال اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في نفس الوقت عبر المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأضافت: الهدف من هذا التطبيق توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع عن طريق الترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة؛ لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وحثّت "الجوازات" جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق "إشارة" بمركز الاتصال الموحد "992" والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات بهدف الوصول إلى أعلى درجات الرضا الممكنة.