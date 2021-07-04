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فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و224 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1%.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و224 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1%.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
05:55 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
08:39 AM

فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و224 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1%.

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