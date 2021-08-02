"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

"الغامدي": الجائزة تهدف إلى تحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة

ابتداءً من اليوم الاثنين، تفتح منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) باب الترشيح لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وينطلق الترشيح في هذه المسابقة الدولية الهامة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، فيما تتولى الإيسيسكو الأمانة العامة للجائزة، ويستمر الترشيح حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١م، ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، والذي سينعقد في دورته القادمة بمدينة جدة خلال عام 2022م.

وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. علي بن سعيد الغامدي بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة في جانب البيئة واستدامتها ليشمل البحوث والدراسات العلمية وكل ما من شأنه تطوير العمل البيئي في العالم الإسلامي أجمع.

ومثنيًا في ذات الصدد على حرص ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي لكافة مراحل إطلاق الجائزة وتحقيق المرجو منها بإذن الله، وأكد الغامدي تشرُّف الجميع برعاية المملكة لهذه الجائزة المرتبطة بالإدارة البيئية، وانعكاس هذا إيجابيًا على الجانب التنموي والاقتصادي في الدول الإسلامية والعالم أجمع، حيث تهدف الجائزة إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة عالميًا في هذا المجال، عادًّا الجائزة إحدى الدعائم المهمة للمملكة في تشجيع العمل البيئي الدولي المشترك ونشر الوعي بقضاياه، وحافزًا للمؤسسات والمنظمات الأهلية والأفراد من أجل تأمين مستقبل البيئة للإنسان ومحيطه بشكل عام.

وفي توضيح ذي صلة، بين الغامدي أن فروع الجائزة الأربعة تشمل البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، وفرع الممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية في الدول الأعضاء؛ وفرع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، الذي تم استحداثه في هذه الدورة، في إطار إعلان منظمة الإيسيسكو 2021 عامًا للمرأة، وسيكون للمرأة ثلاث جوائز في مجالات الإدارة البيئية الأساسية وهي، جائزة المرأة في البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، وجائزة المرأة في جمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية، وجائزة المرأة في الريادة في مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومي. وأضاف، بينما يتعلق الفرع الرابع من الجائزة (فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة)، بمنح جائزة تكريمية لأفضل ثلاث مدن في العالم الإسلامي صديقة للبيئة، وفق ما دعت إليه الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واختتم معبرًا عن اعتزاز المنتسبين للعمل البيئي في المملكة بالشراكة مع الإيسيسكو.

إلى ذلك، أوضحت الإيسيسكو عبر موقعها الإلكتروني أن باب الترشيح مستمر، لهذه الدورة الثالثة من الجائزة 2021-2022، وذلك للمهتمين من داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نهاية شهر ديسمبر 2021، وذلك في مختلف فروع الجائزة، وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة أربعة فروع، حيث ستختار لجنة التحكيم ثلاثة فائزين في كل فرع، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 195 ألف دولار، يتم توزيعها على الفائزين في الفروع الثلاثة الأولى:

1- فرع البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة.

2- فرع الممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية في الدول الأعضاء.

3- فرع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، الذي تم إستحداثه بهذه الدورة، في إطار إعلان منظمة الإيسيسكو 2021 عامًا للمرأة، وسيكون للمرأة ثلاث جوائز في مجالات الإدارة البيئية الأساسية:

* جائزة المرأة في البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة.

* جائزة المرأة في جمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.

* جائزة المرأة في الريادة في مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومي.

بينما يتعلق الفرع الرابع من الجائزة (فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة)، بمنح جائزة تكريمية لأفضل ثلاث مدن في العالم الإسلامي صديقة للبيئة، وفق ما دعت إليه الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي صادق عليها المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، وتعزيزًا لبرنامج "الإيسيسكو" الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامي للبيئة والتنمية المستدامة.

ويمكن لكل راغب في الترشح أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الجائزة وفروعها، وشروط الترشيح لها، الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجائزة ( www.ksaaem.org)، والذي يربطه مباشرة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال ملفات الترشيح وعمل لجنة التحكيم.

ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع قسم استقبال الترشيحات للجائزة في الإيسيسكو، عبر العنوانين الإلكترونيين التاليين:info@ksaaem.org // superchair@ksaaem.org