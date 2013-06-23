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اتفاقية شاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بالرياض

منصة تضم خبراء ومهنيين لإعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى مميز

شهدت العاصمة الرياض اليوم توقيع الاتفاقية الشاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بمبادرة من جمعية الإعلاميين السعوديين ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض د. ثامر بن ناصر بن غشيان ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله محمد الشهري ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان عبدالوهاب الفايز.

ونصت الاتفاقية على إنشاء مركز إعلامي يكون عبارة عن منصة تضم عدداً من الخبراء والمهنيين القادرين على إعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى إعلامي يكون في مستوى الطموحات والتطلعات.

كما نصت الاتفاقية على تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءة وتطوير مهارات الإعلاميين العاملين في الأنشطة المجتمعة ويساهم في دعم القطاع غير الربحي ومسانداً الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وحوكمة القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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اتفاقية شاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بالرياض
سبق

شهدت العاصمة الرياض اليوم توقيع الاتفاقية الشاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بمبادرة من جمعية الإعلاميين السعوديين ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض د. ثامر بن ناصر بن غشيان ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله محمد الشهري ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان عبدالوهاب الفايز.

ونصت الاتفاقية على إنشاء مركز إعلامي يكون عبارة عن منصة تضم عدداً من الخبراء والمهنيين القادرين على إعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى إعلامي يكون في مستوى الطموحات والتطلعات.

كما نصت الاتفاقية على تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءة وتطوير مهارات الإعلاميين العاملين في الأنشطة المجتمعة ويساهم في دعم القطاع غير الربحي ومسانداً الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وحوكمة القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
07:53 PM

اتفاقية شاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بالرياض

منصة تضم خبراء ومهنيين لإعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى مميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت العاصمة الرياض اليوم توقيع الاتفاقية الشاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد للقطاع غير الربحي بمبادرة من جمعية الإعلاميين السعوديين ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض د. ثامر بن ناصر بن غشيان ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله محمد الشهري ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان عبدالوهاب الفايز.

ونصت الاتفاقية على إنشاء مركز إعلامي يكون عبارة عن منصة تضم عدداً من الخبراء والمهنيين القادرين على إعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى إعلامي يكون في مستوى الطموحات والتطلعات.

كما نصت الاتفاقية على تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءة وتطوير مهارات الإعلاميين العاملين في الأنشطة المجتمعة ويساهم في دعم القطاع غير الربحي ومسانداً الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وحوكمة القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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