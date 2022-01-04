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كيف عاد الى أمه بعد 33 عاماً على اختطافه بطريقة أغرب من الخيال؟

استطاع صيني العثور على أمه بعد مرور أكثر من 30 عاماً على اختطافه، بفضل خريطة رُسمت من وحي الذاكرة.

"لي جينغوي" كان في الرابعة من عمره عندما استدرجه أحدهم بعيدًا عن منزل عائلته، وباعه لعصابة تتاجر في الأطفال.

وفي 24 ديسمبر المنصرم، نشر جينغوي خريطة رسمها بخط يده عبر تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المعروف في الصين باسم "دوين".

الشرطة قارنت بين الرسم الذي نشره جينغوي وقرية صغيرة كانت امرأة تسكن فيها قد أبلغت عن اختفاء ولدها قبل أكثر من 30 عاما.

وبعد إجراء فحوص الحمض النووي، التأم شمل الأم وابنها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين .

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كيف عاد الى أمه بعد 33 عاماً على اختطافه بطريقة أغرب من الخيال؟
سبق

استطاع صيني العثور على أمه بعد مرور أكثر من 30 عاماً على اختطافه، بفضل خريطة رُسمت من وحي الذاكرة.

"لي جينغوي" كان في الرابعة من عمره عندما استدرجه أحدهم بعيدًا عن منزل عائلته، وباعه لعصابة تتاجر في الأطفال.

وفي 24 ديسمبر المنصرم، نشر جينغوي خريطة رسمها بخط يده عبر تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المعروف في الصين باسم "دوين".

الشرطة قارنت بين الرسم الذي نشره جينغوي وقرية صغيرة كانت امرأة تسكن فيها قد أبلغت عن اختفاء ولدها قبل أكثر من 30 عاما.

وبعد إجراء فحوص الحمض النووي، التأم شمل الأم وابنها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين .

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:31 AM

كيف عاد الى أمه بعد 33 عاماً على اختطافه بطريقة أغرب من الخيال؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,681

استطاع صيني العثور على أمه بعد مرور أكثر من 30 عاماً على اختطافه، بفضل خريطة رُسمت من وحي الذاكرة.

"لي جينغوي" كان في الرابعة من عمره عندما استدرجه أحدهم بعيدًا عن منزل عائلته، وباعه لعصابة تتاجر في الأطفال.

وفي 24 ديسمبر المنصرم، نشر جينغوي خريطة رسمها بخط يده عبر تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، المعروف في الصين باسم "دوين".

الشرطة قارنت بين الرسم الذي نشره جينغوي وقرية صغيرة كانت امرأة تسكن فيها قد أبلغت عن اختفاء ولدها قبل أكثر من 30 عاما.

وبعد إجراء فحوص الحمض النووي، التأم شمل الأم وابنها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,171
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,194
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,668
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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