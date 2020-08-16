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سجن عدة مسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية بتهمة نهب المال العام

تغريم عدد من المدانين بعشرات ملايين الدولارات ومصادرة أموال

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بحبس عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهم الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً بـ"ضافة وزارة الداخلية".

وحكمت المحكمة بالحبس على العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة.

وأمرت المحكمة بتغريم العميد الحشاش وعدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.

وشملت الأحكام، وفق سكاي نيوز عربية، عزل الحشاش وعدد آخر من المتهمين من مناصبهم الحكومية.

في الوقت نفسه، أصدرت المحكمة حكماً بحبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بدفع كفالة تقدر بـ18 ألف دولار أمريكي.


يذكر أن حكم محكمة الجنايات هو حكم أول درجة في إجراءات التقاضي في الكويت. إذ يعطي القانون الكويتي حق استئناف وتمييز الحكم.

محكمة الجنايات الكويتية

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سجن عدة مسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية بتهمة نهب المال العام
سبق

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بحبس عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهم الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً بـ"ضافة وزارة الداخلية".

وحكمت المحكمة بالحبس على العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة.

وأمرت المحكمة بتغريم العميد الحشاش وعدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.

وشملت الأحكام، وفق سكاي نيوز عربية، عزل الحشاش وعدد آخر من المتهمين من مناصبهم الحكومية.

في الوقت نفسه، أصدرت المحكمة حكماً بحبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بدفع كفالة تقدر بـ18 ألف دولار أمريكي.


يذكر أن حكم محكمة الجنايات هو حكم أول درجة في إجراءات التقاضي في الكويت. إذ يعطي القانون الكويتي حق استئناف وتمييز الحكم.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:44 PM

سجن عدة مسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية بتهمة نهب المال العام

تغريم عدد من المدانين بعشرات ملايين الدولارات ومصادرة أموال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بحبس عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بتهم الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً بـ"ضافة وزارة الداخلية".

وحكمت المحكمة بالحبس على العميد عادل الحشاش وستة أشخاص آخرين بمدد متفاوتة.

وأمرت المحكمة بتغريم العميد الحشاش وعدد آخر من المدانين بعشرات ملايين الدولارات، ومصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.

وشملت الأحكام، وفق سكاي نيوز عربية، عزل الحشاش وعدد آخر من المتهمين من مناصبهم الحكومية.

في الوقت نفسه، أصدرت المحكمة حكماً بحبس الشيخ أحمد الخليفة الصباح عامين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بدفع كفالة تقدر بـ18 ألف دولار أمريكي.


يذكر أن حكم محكمة الجنايات هو حكم أول درجة في إجراءات التقاضي في الكويت. إذ يعطي القانون الكويتي حق استئناف وتمييز الحكم.

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