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متعاقدو التعليم بـ "آل يحيى" يناشدون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

صُرفت لهم لعامين بشكل منتظم، وتوقفت العام المنصرم

أبدى معلمون ومعلمات يعملون بنظام التعاقد بقرى "آل يحيى" بمكتب تعليم الداير؛ التابع لإدارة تعليم صبيا؛ استياءهم الشديد بعد توقف صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها لأكثر من عام كامل.

وتفصيلاً؛ نفّذت وزارة التعليم فكرة التعاقد مع معلمين ومعلمات من نفس المنطقة، منذ ما يقارب ثلاث سنوات، كعلاج لوضع استثنائي يخص قرى آل يحيى بالحد الجنوبي، إلا أن المتعاقدين أكدوا بأن مستحقاتهم المالية تأخر صرفها لفصلين دراسيين كاملين، بعد أن صُرفت لهم لعامين بشكل منتظم، وتوقفت العام المنصرم.

وجدد المعلمون والمعلمات المتضررون عبر "سبق" مناشدتهم لوزير التعليم، معالجة مشكلة توقف صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها طيلة الفترة الماضية، آملين منه التدخل العاجل، وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

إدارة تعليم صبيا مكتب تعليم الداير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متعاقدو التعليم بـ "آل يحيى" يناشدون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة
سبق

أبدى معلمون ومعلمات يعملون بنظام التعاقد بقرى "آل يحيى" بمكتب تعليم الداير؛ التابع لإدارة تعليم صبيا؛ استياءهم الشديد بعد توقف صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها لأكثر من عام كامل.

وتفصيلاً؛ نفّذت وزارة التعليم فكرة التعاقد مع معلمين ومعلمات من نفس المنطقة، منذ ما يقارب ثلاث سنوات، كعلاج لوضع استثنائي يخص قرى آل يحيى بالحد الجنوبي، إلا أن المتعاقدين أكدوا بأن مستحقاتهم المالية تأخر صرفها لفصلين دراسيين كاملين، بعد أن صُرفت لهم لعامين بشكل منتظم، وتوقفت العام المنصرم.

وجدد المعلمون والمعلمات المتضررون عبر "سبق" مناشدتهم لوزير التعليم، معالجة مشكلة توقف صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها طيلة الفترة الماضية، آملين منه التدخل العاجل، وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:16 PM

متعاقدو التعليم بـ "آل يحيى" يناشدون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

صُرفت لهم لعامين بشكل منتظم، وتوقفت العام المنصرم

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عبدالرحمن السلماني - جازان
0
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أبدى معلمون ومعلمات يعملون بنظام التعاقد بقرى "آل يحيى" بمكتب تعليم الداير؛ التابع لإدارة تعليم صبيا؛ استياءهم الشديد بعد توقف صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها لأكثر من عام كامل.

وتفصيلاً؛ نفّذت وزارة التعليم فكرة التعاقد مع معلمين ومعلمات من نفس المنطقة، منذ ما يقارب ثلاث سنوات، كعلاج لوضع استثنائي يخص قرى آل يحيى بالحد الجنوبي، إلا أن المتعاقدين أكدوا بأن مستحقاتهم المالية تأخر صرفها لفصلين دراسيين كاملين، بعد أن صُرفت لهم لعامين بشكل منتظم، وتوقفت العام المنصرم.

وجدد المعلمون والمعلمات المتضررون عبر "سبق" مناشدتهم لوزير التعليم، معالجة مشكلة توقف صرف مستحقاتهم المالية، وتأخرها طيلة الفترة الماضية، آملين منه التدخل العاجل، وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

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