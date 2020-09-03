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على عهدة "البنتاغون".. تركيا تحشد المرتزقة والسلاح بليبيا رغم وقف إطلاق النار

أكثر من 5 آلاف من السوريين أرسلتهم وفق تقرير للقيادة الأمريكية في أفريقيا

رغم ما تعلنه من دعم لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، تواصل تركيا، حسب تقارير أمريكية ودولية، حشد المرتزقة والعتاد في طرابلس، في مؤشر على دفع مستمر باتجاه تصعيد محتمل، يضاف إلى تصعيد خطير تشهده مياه شرق المتوسط.

أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، وفق تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا -أفريكوم.

التقرير وصف المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية، وأنهم ارتكبوا فظاعات وتعديات على المواطنين الليبيين، كما أكدّ أن غالبية هؤلاء المقاتلين يفتقرون للخبرات القتالية، وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط.

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز عربية"، لم تكتفِ أنقرة بذلك، بل قامت، حسب "البنتاغون"، بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وتحديداً من فرق المدربين والمستشارين.

والمؤكد الآن أن نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف، وهو ما أعلنته الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا "ستيفاني وليامز".

وأشارت "وليامز"، بوضوح، إلى أن تهريب السلاح والمرتزقة مستمران، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي.

تركيا ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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على عهدة "البنتاغون".. تركيا تحشد المرتزقة والسلاح بليبيا رغم وقف إطلاق النار
سبق

رغم ما تعلنه من دعم لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، تواصل تركيا، حسب تقارير أمريكية ودولية، حشد المرتزقة والعتاد في طرابلس، في مؤشر على دفع مستمر باتجاه تصعيد محتمل، يضاف إلى تصعيد خطير تشهده مياه شرق المتوسط.

أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، وفق تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا -أفريكوم.

التقرير وصف المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية، وأنهم ارتكبوا فظاعات وتعديات على المواطنين الليبيين، كما أكدّ أن غالبية هؤلاء المقاتلين يفتقرون للخبرات القتالية، وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط.

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز عربية"، لم تكتفِ أنقرة بذلك، بل قامت، حسب "البنتاغون"، بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وتحديداً من فرق المدربين والمستشارين.

والمؤكد الآن أن نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف، وهو ما أعلنته الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا "ستيفاني وليامز".

وأشارت "وليامز"، بوضوح، إلى أن تهريب السلاح والمرتزقة مستمران، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:41 AM

على عهدة "البنتاغون".. تركيا تحشد المرتزقة والسلاح بليبيا رغم وقف إطلاق النار

أكثر من 5 آلاف من السوريين أرسلتهم وفق تقرير للقيادة الأمريكية في أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم ما تعلنه من دعم لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، تواصل تركيا، حسب تقارير أمريكية ودولية، حشد المرتزقة والعتاد في طرابلس، في مؤشر على دفع مستمر باتجاه تصعيد محتمل، يضاف إلى تصعيد خطير تشهده مياه شرق المتوسط.

أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، وفق تقرير صادر عن القيادة الأمريكية في أفريقيا -أفريكوم.

التقرير وصف المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية، وأنهم ارتكبوا فظاعات وتعديات على المواطنين الليبيين، كما أكدّ أن غالبية هؤلاء المقاتلين يفتقرون للخبرات القتالية، وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط.

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز عربية"، لم تكتفِ أنقرة بذلك، بل قامت، حسب "البنتاغون"، بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وتحديداً من فرق المدربين والمستشارين.

والمؤكد الآن أن نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف، وهو ما أعلنته الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا "ستيفاني وليامز".

وأشارت "وليامز"، بوضوح، إلى أن تهريب السلاح والمرتزقة مستمران، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى الحل السياسي.

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