أجواء خلابة.. شاهد كيف وثقت عدسات المصورين والمتنزهين "أمطار الطائف"

هطولات غزيرة مصحوبة بحبات برد جذبت الرواد وتأهبت لها فرق "الأمانة"

تصوير: سيف السفياني، ماجد عسيري وفارس العتيبي

شهدت الطائف، اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحباتٍ من البرد، بعد الأجواء الغائمة التي أخفت أشعة الشمس، لتشمل تلك الأمطار أرجاء المحافظة.



وشجعت الأمطار الكثير من السائحين والزوار الذين قصدوا الطائف مع بداية موسم الصيف؛ للخروج للمتنزهات والحدائق، والمواقع السياحية "الشفا والهدا"، والاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة الماطرة، يحملون هواتفهم موجهين عدساتها نحو تلك الحالة المطرية والتقاط الكثير من الصور، وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليُشاهدها الكثير ممن يتحفزون للقدوم لهذه المدينة الحالمة والماطرة.



وكانت قد استعدت "أمانة الطائف" مبكرًا وفقًا لما أعلنته هيئة "الأرصاد" عن توقعاتها بهطول أمطار على المحافظة، وهو الأمر الذي حدث اليوم في ظل متابعة أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، وانتشار كافة الفرق المعنية التابعة للأمانة في الشوارع الرئيسة، دون تسجيل أي ملاحظات أو حدوث عوائق، كما أسهم الكثير من المراقبين من منسوبي الأمانة في مباشرة العمل ومراقبة قنوات التصريف.



عدسة المصورين "سيف السفياني" و"فارس العتيبي" كانت قد وثقت تلك الحالة المطرية من خلال الصور، والتي زودا بها "سبق" لتكون وسيلة في إيصال ذلك الجمال وإمتاع من يشاهدها.