بعد غدٍ.. بَدْء مراسم استقبال العزاء في الأمير بندر بن عبدالعزيز

في قصره بحي لبن بالرياض

تقرَّر بدء مراسم استقبال العزاء في الأمير بندر بن عبدالعزيز بقصره -رحمه الله- بالرياض بحي لبن بدءًا من بعد غد الثلاثاء، من بعد صلاة المغرب حتى التاسعة مساء.

وكان الديوان الملكي قد أعلن اليوم وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء غدًا الاثنين بالمسجد الحرام.