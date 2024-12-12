مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض نظام المرور

خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) , من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة .

وطالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة.

وأبان الدكتور الصمعان ان المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم .