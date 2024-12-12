النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض نظام المرور

خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) , من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة .

وطالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة.

وأبان الدكتور الصمعان ان المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض نظام المرور
سبق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) , من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة .

وطالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة.

وأبان الدكتور الصمعان ان المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم .

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:59 PM

مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض نظام المرور

خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الثانية للدورة السابعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
15,781

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) , من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) والوثائق المتعلقة بهما , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة .

وطالب مجلس الشورى في قرار آخر مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة.

وأبان الدكتور الصمعان ان المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم .

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,314
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,816
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,870
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,697

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة