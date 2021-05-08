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محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك

هناك إدراك مشترك لضرورة وأهمية بقاء العلاقات السعودية الباكستانية قوية وراسخة

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي "يحيي التليدي" إن العلاقات السعودية الباكستانية تميزت منذ أكثر من 70 عاماً بالتفاهم التام والتعاون المشترك، والتي عبرت عنها الزيارات المتبادلة على المستويات المتعددة لقادة البلدين.

وبين "التليدي" لـ"سبق" لأن الرياض وإسلام آباد هما قطبا العالم الإسلامي ومصدر قوته وعمقه الاستراتيجي، لذلك فإن هناك إدراكاً مشتركاً بين البلدين لحجم وضرورة بقاء العلاقات السعودية الباكستانية قوية وراسخة تسير وفقاً لوتيرة محكومة بدقة متناهية، وتتطور على أساس راسخ لا يتأثر بالأزمات مهما كانت.

ولفت في حديثه إلى أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للسعودية تأتي تلبية لدعوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتأكيد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل تحولات استراتيجية تشهدها السياسة العالمية وخاصة المحيط الإقليمي لكليهما، والتحديات التي يواجهها الجانبان.

مؤكداً أن ما يدعم تلك التوجهات المشتركة والتقارب الاستراتيجي بين البلدين، مجموعة من المعطيات التي تدفع في تلك الاتجاهات، أهمها التحولات الاستراتيجية التي تشهدها منطقة جنوب آسيا، مثل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والخلاف مع الهند، وأيضاً السلوك الإيراني الداعم للفوضى وعدم الاستقرار في المحيط الإقليمي لكلا البلدين، كل ذلك يدفع البلدين لتنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات.

أيضاً من القواسم المشتركة بين البلدين أنهما من أكثر دول العالم تضرراً واستهدافاً من الإرهابيين، ولديهما تاريخ طويل ومشرف في مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، ولذلك يعمل البلدان معًا لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يعتبر عدواً مشتركًا لهما عبر تبادل الخبرات لتعزيز سبل هذه المكافحة وفق الأساليب العلمية المدروسة، التي تضمن القضاء على الإرهاب، وملاحقة الإرهابيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك
سبق

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي "يحيي التليدي" إن العلاقات السعودية الباكستانية تميزت منذ أكثر من 70 عاماً بالتفاهم التام والتعاون المشترك، والتي عبرت عنها الزيارات المتبادلة على المستويات المتعددة لقادة البلدين.

وبين "التليدي" لـ"سبق" لأن الرياض وإسلام آباد هما قطبا العالم الإسلامي ومصدر قوته وعمقه الاستراتيجي، لذلك فإن هناك إدراكاً مشتركاً بين البلدين لحجم وضرورة بقاء العلاقات السعودية الباكستانية قوية وراسخة تسير وفقاً لوتيرة محكومة بدقة متناهية، وتتطور على أساس راسخ لا يتأثر بالأزمات مهما كانت.

ولفت في حديثه إلى أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للسعودية تأتي تلبية لدعوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتأكيد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل تحولات استراتيجية تشهدها السياسة العالمية وخاصة المحيط الإقليمي لكليهما، والتحديات التي يواجهها الجانبان.

مؤكداً أن ما يدعم تلك التوجهات المشتركة والتقارب الاستراتيجي بين البلدين، مجموعة من المعطيات التي تدفع في تلك الاتجاهات، أهمها التحولات الاستراتيجية التي تشهدها منطقة جنوب آسيا، مثل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والخلاف مع الهند، وأيضاً السلوك الإيراني الداعم للفوضى وعدم الاستقرار في المحيط الإقليمي لكلا البلدين، كل ذلك يدفع البلدين لتنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات.

أيضاً من القواسم المشتركة بين البلدين أنهما من أكثر دول العالم تضرراً واستهدافاً من الإرهابيين، ولديهما تاريخ طويل ومشرف في مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، ولذلك يعمل البلدان معًا لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يعتبر عدواً مشتركًا لهما عبر تبادل الخبرات لتعزيز سبل هذه المكافحة وفق الأساليب العلمية المدروسة، التي تضمن القضاء على الإرهاب، وملاحقة الإرهابيين.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
01:16 AM

محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك

هناك إدراك مشترك لضرورة وأهمية بقاء العلاقات السعودية الباكستانية قوية وراسخة

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خلف الدوسري - الرياض
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قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي "يحيي التليدي" إن العلاقات السعودية الباكستانية تميزت منذ أكثر من 70 عاماً بالتفاهم التام والتعاون المشترك، والتي عبرت عنها الزيارات المتبادلة على المستويات المتعددة لقادة البلدين.

وبين "التليدي" لـ"سبق" لأن الرياض وإسلام آباد هما قطبا العالم الإسلامي ومصدر قوته وعمقه الاستراتيجي، لذلك فإن هناك إدراكاً مشتركاً بين البلدين لحجم وضرورة بقاء العلاقات السعودية الباكستانية قوية وراسخة تسير وفقاً لوتيرة محكومة بدقة متناهية، وتتطور على أساس راسخ لا يتأثر بالأزمات مهما كانت.

ولفت في حديثه إلى أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للسعودية تأتي تلبية لدعوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتأكيد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل تحولات استراتيجية تشهدها السياسة العالمية وخاصة المحيط الإقليمي لكليهما، والتحديات التي يواجهها الجانبان.

مؤكداً أن ما يدعم تلك التوجهات المشتركة والتقارب الاستراتيجي بين البلدين، مجموعة من المعطيات التي تدفع في تلك الاتجاهات، أهمها التحولات الاستراتيجية التي تشهدها منطقة جنوب آسيا، مثل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والخلاف مع الهند، وأيضاً السلوك الإيراني الداعم للفوضى وعدم الاستقرار في المحيط الإقليمي لكلا البلدين، كل ذلك يدفع البلدين لتنسيق الجهود لمواجهة هذه التحديات.

أيضاً من القواسم المشتركة بين البلدين أنهما من أكثر دول العالم تضرراً واستهدافاً من الإرهابيين، ولديهما تاريخ طويل ومشرف في مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، ولذلك يعمل البلدان معًا لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يعتبر عدواً مشتركًا لهما عبر تبادل الخبرات لتعزيز سبل هذه المكافحة وفق الأساليب العلمية المدروسة، التي تضمن القضاء على الإرهاب، وملاحقة الإرهابيين.

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