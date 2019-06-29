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أسرة البراك تحتفل بزواج "عزام" وكريمة عماد العسكر

في أجواء احتفالية، عمّتها الفرحة، تم بحمد الله وتوفيقه- ليلة الأحد الماضي- زواج عزام بن محمد البراك، على كريمة عماد العسكر، وذلك في قاعة بانوراما بالرياض. وقد تمت مراسم الاحتفال مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.


"سبق" تبارك للعروسين، وتدعو الله لهما بالسعادة الدائمة، والذرية الصالحة.

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أسرة البراك تحتفل بزواج "عزام" وكريمة عماد العسكر
سبق

في أجواء احتفالية، عمّتها الفرحة، تم بحمد الله وتوفيقه- ليلة الأحد الماضي- زواج عزام بن محمد البراك، على كريمة عماد العسكر، وذلك في قاعة بانوراما بالرياض. وقد تمت مراسم الاحتفال مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.


"سبق" تبارك للعروسين، وتدعو الله لهما بالسعادة الدائمة، والذرية الصالحة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:27 AM

أسرة البراك تحتفل بزواج "عزام" وكريمة عماد العسكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أجواء احتفالية، عمّتها الفرحة، تم بحمد الله وتوفيقه- ليلة الأحد الماضي- زواج عزام بن محمد البراك، على كريمة عماد العسكر، وذلك في قاعة بانوراما بالرياض. وقد تمت مراسم الاحتفال مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.


"سبق" تبارك للعروسين، وتدعو الله لهما بالسعادة الدائمة، والذرية الصالحة.

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