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ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه العاشر

تكون من 6 أشواط

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس، حفل سباقه العاشر للموسم ‏الحالي.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان ‏الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح، أن حفل ‏السباق تكون ‏من ستة ‏أشواط؛ حيث حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة لم تربح على أرض الميدان الجواد "قداحي" للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب شالح الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ، فيما حقق جائزة الشوط الثاني ‏لمفتوح الدرجات العربي ‏‏الجواد "الفاروع" للمالك ‏مربط الجبلين، والمدرب بندر سعدون الجبرين بالخيال نمر الشراري.

و‏انتزع جائزة الشوط الثالث ‏"للدرجة المبتدئة‏" ‏الجواد "حرف" ‏للمالك اسطبل جياد الكحيلا والمدرب فهد خلف العلياني بالخيال إياد الطريسي.‏

وحققت الفرس ‏"مستبينة" للمالك سليمان حجي الطوالة، والمدرب يعقوب حجي الطوالة والخيال مهدي الحبيل، المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع "لمفتوح مواليد أفراس"‏، فيما حصل الجواد ‏"عدام" على ‏المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" ‏للمالك ‏سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال مهدي الحبيل.

وحقق الجواد "فاتل" المركز ‏الأول ‏للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الشوط ‏السادس "لمفتوح ‏الدرجات".‏

وفي نهاية الحفل سلم أمين الصندوق حمدان بن سالم المبروك، ‏الكؤوس ‏والجوائز للفائزين. ‏

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه العاشر
سبق

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس، حفل سباقه العاشر للموسم ‏الحالي.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان ‏الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح، أن حفل ‏السباق تكون ‏من ستة ‏أشواط؛ حيث حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة لم تربح على أرض الميدان الجواد "قداحي" للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب شالح الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ، فيما حقق جائزة الشوط الثاني ‏لمفتوح الدرجات العربي ‏‏الجواد "الفاروع" للمالك ‏مربط الجبلين، والمدرب بندر سعدون الجبرين بالخيال نمر الشراري.

و‏انتزع جائزة الشوط الثالث ‏"للدرجة المبتدئة‏" ‏الجواد "حرف" ‏للمالك اسطبل جياد الكحيلا والمدرب فهد خلف العلياني بالخيال إياد الطريسي.‏

وحققت الفرس ‏"مستبينة" للمالك سليمان حجي الطوالة، والمدرب يعقوب حجي الطوالة والخيال مهدي الحبيل، المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع "لمفتوح مواليد أفراس"‏، فيما حصل الجواد ‏"عدام" على ‏المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" ‏للمالك ‏سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال مهدي الحبيل.

وحقق الجواد "فاتل" المركز ‏الأول ‏للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الشوط ‏السادس "لمفتوح ‏الدرجات".‏

وفي نهاية الحفل سلم أمين الصندوق حمدان بن سالم المبروك، ‏الكؤوس ‏والجوائز للفائزين. ‏

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
06:49 PM

ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه العاشر

تكون من 6 أشواط

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منصور الشلاقي - الرياض
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أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس، حفل سباقه العاشر للموسم ‏الحالي.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان ‏الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح، أن حفل ‏السباق تكون ‏من ستة ‏أشواط؛ حيث حقق المركز ‏الأول ‏للدرجة لم تربح على أرض الميدان الجواد "قداحي" للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب شالح الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ، فيما حقق جائزة الشوط الثاني ‏لمفتوح الدرجات العربي ‏‏الجواد "الفاروع" للمالك ‏مربط الجبلين، والمدرب بندر سعدون الجبرين بالخيال نمر الشراري.

و‏انتزع جائزة الشوط الثالث ‏"للدرجة المبتدئة‏" ‏الجواد "حرف" ‏للمالك اسطبل جياد الكحيلا والمدرب فهد خلف العلياني بالخيال إياد الطريسي.‏

وحققت الفرس ‏"مستبينة" للمالك سليمان حجي الطوالة، والمدرب يعقوب حجي الطوالة والخيال مهدي الحبيل، المركز الأول في ‏الشوط ‏الرابع "لمفتوح مواليد أفراس"‏، فيما حصل الجواد ‏"عدام" على ‏المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" ‏للمالك ‏سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال مهدي الحبيل.

وحقق الجواد "فاتل" المركز ‏الأول ‏للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الشوط ‏السادس "لمفتوح ‏الدرجات".‏

وفي نهاية الحفل سلم أمين الصندوق حمدان بن سالم المبروك، ‏الكؤوس ‏والجوائز للفائزين. ‏

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