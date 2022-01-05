ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه العاشر

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس، حفل سباقه العاشر للموسم الحالي.
وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح، أن حفل السباق تكون من ستة أشواط؛ حيث حقق المركز الأول للدرجة لم تربح على أرض الميدان الجواد "قداحي" للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب شالح الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ، فيما حقق جائزة الشوط الثاني لمفتوح الدرجات العربي الجواد "الفاروع" للمالك مربط الجبلين، والمدرب بندر سعدون الجبرين بالخيال نمر الشراري.
وانتزع جائزة الشوط الثالث "للدرجة المبتدئة" الجواد "حرف" للمالك اسطبل جياد الكحيلا والمدرب فهد خلف العلياني بالخيال إياد الطريسي.
وحققت الفرس "مستبينة" للمالك سليمان حجي الطوالة، والمدرب يعقوب حجي الطوالة والخيال مهدي الحبيل، المركز الأول في الشوط الرابع "لمفتوح مواليد أفراس"، فيما حصل الجواد "عدام" على المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال مهدي الحبيل.
وحقق الجواد "فاتل" المركز الأول للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الشوط السادس "لمفتوح الدرجات".
وفي نهاية الحفل سلم أمين الصندوق حمدان بن سالم المبروك، الكؤوس والجوائز للفائزين.
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس، حفل سباقه العاشر للموسم الحالي.
وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح، أن حفل السباق تكون من ستة أشواط؛ حيث حقق المركز الأول للدرجة لم تربح على أرض الميدان الجواد "قداحي" للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب شالح الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ، فيما حقق جائزة الشوط الثاني لمفتوح الدرجات العربي الجواد "الفاروع" للمالك مربط الجبلين، والمدرب بندر سعدون الجبرين بالخيال نمر الشراري.
وانتزع جائزة الشوط الثالث "للدرجة المبتدئة" الجواد "حرف" للمالك اسطبل جياد الكحيلا والمدرب فهد خلف العلياني بالخيال إياد الطريسي.
وحققت الفرس "مستبينة" للمالك سليمان حجي الطوالة، والمدرب يعقوب حجي الطوالة والخيال مهدي الحبيل، المركز الأول في الشوط الرابع "لمفتوح مواليد أفراس"، فيما حصل الجواد "عدام" على المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال مهدي الحبيل.
وحقق الجواد "فاتل" المركز الأول للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الشوط السادس "لمفتوح الدرجات".
وفي نهاية الحفل سلم أمين الصندوق حمدان بن سالم المبروك، الكؤوس والجوائز للفائزين.
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، أمس، حفل سباقه العاشر للموسم الحالي.
وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة المهندس ياسر النازح، أن حفل السباق تكون من ستة أشواط؛ حيث حقق المركز الأول للدرجة لم تربح على أرض الميدان الجواد "قداحي" للمالك اسطبل الحمدانيات والمدرب شالح الشمري بالخيال عبدالعزيز الصائغ، فيما حقق جائزة الشوط الثاني لمفتوح الدرجات العربي الجواد "الفاروع" للمالك مربط الجبلين، والمدرب بندر سعدون الجبرين بالخيال نمر الشراري.
وانتزع جائزة الشوط الثالث "للدرجة المبتدئة" الجواد "حرف" للمالك اسطبل جياد الكحيلا والمدرب فهد خلف العلياني بالخيال إياد الطريسي.
وحققت الفرس "مستبينة" للمالك سليمان حجي الطوالة، والمدرب يعقوب حجي الطوالة والخيال مهدي الحبيل، المركز الأول في الشوط الرابع "لمفتوح مواليد أفراس"، فيما حصل الجواد "عدام" على المركز الأول في الشوط الخامس "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور، بالخيال مهدي الحبيل.
وحقق الجواد "فاتل" المركز الأول للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الشوط السادس "لمفتوح الدرجات".
وفي نهاية الحفل سلم أمين الصندوق حمدان بن سالم المبروك، الكؤوس والجوائز للفائزين.