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مصدر: الكتل العراقية تختار نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية

الرئيس يكلفه مساء اليوم أو غدًا

نقل "آر تي" الروسي عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكر المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف مساء اليوم أو غدًا، نعيم السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وأضاف أن نعيم السهيل يعمل نائبًا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وتنتهي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية غدًا.

العراق الحكومة الانتقالية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصدر: الكتل العراقية تختار نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية
سبق

نقل "آر تي" الروسي عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكر المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف مساء اليوم أو غدًا، نعيم السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وأضاف أن نعيم السهيل يعمل نائبًا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وتنتهي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية غدًا.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:17 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:27 PM

مصدر: الكتل العراقية تختار نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية

الرئيس يكلفه مساء اليوم أو غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل "آر تي" الروسي عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكر المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف مساء اليوم أو غدًا، نعيم السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وأضاف أن نعيم السهيل يعمل نائبًا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وتنتهي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية غدًا.

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